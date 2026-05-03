OM : Beye a recadré Greenwood devant la presse ?

Amadou Diawara

Alors que l'OM enchaine les mauvais résultats, Habib Beye s'en est pris à ses cadres devant la presse. Grande star du club marseillais, Mason Greenwood serait visé par la déclaration de son entraineur. Reste à savoir quelle sera sa réaction lors des deux ultimes matchs de l'OM cette saison.

L'OM est au plus mal dans la dernière ligne droite de la saison. Ayant pour grand objectif de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, le club emmené par Habib Beye enchaine les mauvais résultats ces dernières semaines. En effet, l'OM s'est incliné à Lorient (2-0, le 18 avril), a été tenu en échec par l'OGC Nice (1-1, le 26 avril) et a été corrigé à Nantes (3-0, ce samedi après-midi).

OM : Habib Beye en attend plus des cadres Dans une mauvaise passe, l'OM est classé 7ème actuellement. Une position qui ne lui garantit pas une qualification pour une compétition européenne. Troisième de Ligue 1, la dernière place pour la Ligue des Champions, l'OL a quatre points d'avance sur le club marseillais, mais n'a pas encore joué son match de la 32ème journée du championnat. Conscient de la situation, Habib Beye s'en est pris aux patrons de son vestiaire devant la presse, affirmant qu'il en attendait plus « de la part des joueurs plus confirmés, de nos cadres, qui ont beaucoup d'expérience, qui connaissent bien ce club, de montrer autre chose ».