Habib Beye lâché par son vestiaire ? Un joueur de l'OM répond cash après l'humiliation à Nantes

Axel Cornic

Arrivé en cours de saison pour remplacer Roberto De Zerbi, Habib Beye n’y arrive pas à l’Olympique de Marseille. Face au FC Nantes, il vient de signer sa sixième défaite en onze rencontres sur le banc du club phocéen (3-0), s’éloignant dangereusement des places européennes à seulement quelques journées de la fin de la saison.

Décidément, Marseille nous surprend à chaque match. On pensait que ça ne pouvait pas aller plus mal, pourtant l’OM s’enfonce de plus en plus en cette fin de saison avec une défaite face au FC Nantes, pourtant à la lutte pour le maintien. La Ligue des Champions est désormais devenue un lointain rêve et même une qualification en Ligue Europa ou en Conference League, semble se compliquer.

« Pour moi, on ne peut pas lâcher un coach » Cela n’a pas arrangé la situation d’Habib Beye, déjà très critiqué du côté de Marseille. Il faut dire que depuis son arrivée en février dernier, l’OM n’a gagné que quatre matchs sur onze, soit un bilan catastrophique. Pire, son équipe n’a plus connu la victoire depuis le 10 avril dernier et un large succès sur le FC Metz (3-1), enregistrant donc deux défaites et un nul. Ainsi, certains réclament un départ du technicien de 48 ans, qui peut tout de même compter sur le soutien de son vestiaire. « Pour moi, on ne peut pas lâcher un coach, on se lâche soi-même en jouant comme cela » a confié Jeffrey de Lange, après la défaite face au FC Nantes.