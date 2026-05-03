L’OM en pleine crise, «ça peut être dramatique» pour Habib Beye

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Largement battu par le FC Nantes (3-0) samedi, l’OM a enchaîné un troisième match consécutif sans victoire et très certainement dit adieu à la Ligue des champions. Il reste deux matchs à disputer aux Olympiens, dont le dernier de la saison face à Rennes au Vélodrome, l’ancien club d’Habib Beye qui pourrait toujours être dans la course à la C1 d’ici-là.

Avec l’humiliation subie samedi à Nantes (3-0), Habib Beye a enchaîné une cinquième défaite lors de ses dix premiers matchs de championnat en tant qu’entraîneur de l’OM. Depuis 1984 avec Roland Gransart, jamais un entraîneur n’avait cumulé un tel bilan pour ses débuts sur le banc marseillais, et le technicien sénégalais n’est peut-être pas au bout de ses peines.

« Il peut y avoir des images sur la fin de saison, ça peut être dramatique pour lui » Car, pour le compte de la dernière journée de Ligue 1, Habib Beye retrouvera le Stade Rennais au Vélodrome, qui, avant d'affronter l'OL ce dimanche soir, reste sur huit victoires en dix matchs sous les ordres de Franck Haise et est toujours dans la course à la Ligue des champions. « L’image d’Habib Beye aujourd’hui mais… Entre ce qu’il va se passer avec Rennes sur la fin de saison avec Franck Haise. Le dernier match au Vélodrome avec Franck Haise et le Stade Rennais, Valentin Rongier, etc. Mais il peut y avoir des images sur la fin de saison, ça peut être dramatique pour lui », a déclaré Walid Acherchour dans l’After Foot sur RMC.