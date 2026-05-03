Nouveau fiasco, Habib Beye doit-il quitter l’OM ?

Ce samedi après-midi, l’OM a été giflé par le FC Nantes (3-0) et dit quasiment adieu à une qualification en Ligue des Champions. De plus en plus contesté, Habib Beye n’a pas mâché ses mots en conférence de presse d’après-match. Mais alors que la crise s’installe à Marseille, l’entraîneur sénégalais doit-il être démis de ses fonctions ?
C’est la crise à l’OM ! En grande difficulté sur ces dernières semaines, le club phocéen a subi une claque ce samedi en concédant une inquiétante défaite sur la pelouse du FC Nantes, relégable. Forcément, Habib Beye est clairement pointé du doigt. Le coach sénégalais n’a pas tardé avant d’évoquer son avenir en conférence de presse d’après-match.
« Jamais je ne démissionnerai. Si je suis le problème, ce n'est pas à moi de le décider »
« Mon avenir n'a pas d'importance, vraiment pas. Je ne vais vraiment pas bien au vu de ce que j'ai vu et vécu avec mon équipe aujourd'hui. C'est ce qu'il se passe. On se pensait capables de redresser la barre et de faire un bon match. Ça n'a pas du tout été le cas. À moi de me remettre en question. Quand vous êtes coach de l'OM, il faut gagner des matches, prendre des points, être performant. Aujourd'hui, je ne l'ai pas été. La démission ? Non on abandonne pas. Jamais je ne démissionnerai. Si je suis le problème, ce n'est pas à moi de le décider. Moi je me battrai jusqu'au bout. Jamais je ne me cacherai. C'est difficile de protéger tout le monde », a ainsi confié Habib Beye, décrié à l’OM.
Que doit faire l’OM ?
« Il n'y a pas d'explication. On a tous vu le même match. C'est très difficile de l'analyser à chaud parce qu'il n'y a rien. Pas de vie dans ce qu'on met, pas de qualité. L'adversaire nous a été supérieur. Pour moi, il n'y a pas d'analyse, car il n'y a pas eu de match de notre part. Je ne sais pas (si les joueurs ont lâché). Aujourd'hui, on a été vides. C'est la seule explication que j'ai sur ce qu'on a produit. Ce qu'il se passe dans le vestiaire y reste. J'ai dit ce que j'avais à leur dire. Nantes mérite sa victoire. La place en Ligue des champions est très éloignée de ce qu'on produit sur le terrain, donc on ne la mérite pas pour l'instant. On n'a rien montré sur l'aspect mental. C'est inacceptable et difficile à expliquer au vu du travail effectué dans la semaine. J'aurais pu sortir 80 ou 90 % de l'équipe à la mi-temps », conclut Habib Beye.
Auteur de l’un des pires départs possibles pour un coach de l’OM, l’ancien du Red Star doit-il être démis de ses fonctions ? A vos votes !