Nouveau fiasco, Habib Beye doit-il quitter l’OM ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi après-midi, l’OM a été giflé par le FC Nantes (3-0) et dit quasiment adieu à une qualification en Ligue des Champions. De plus en plus contesté, Habib Beye n’a pas mâché ses mots en conférence de presse d’après-match. Mais alors que la crise s’installe à Marseille, l’entraîneur sénégalais doit-il être démis de ses fonctions ?

C’est la crise à l’OM ! En grande difficulté sur ces dernières semaines, le club phocéen a subi une claque ce samedi en concédant une inquiétante défaite sur la pelouse du FC Nantes, relégable. Forcément, Habib Beye est clairement pointé du doigt. Le coach sénégalais n’a pas tardé avant d’évoquer son avenir en conférence de presse d’après-match.

« Jamais je ne démissionnerai. Si je suis le problème, ce n'est pas à moi de le décider » « Mon avenir n'a pas d'importance, vraiment pas. Je ne vais vraiment pas bien au vu de ce que j'ai vu et vécu avec mon équipe aujourd'hui. C'est ce qu'il se passe. On se pensait capables de redresser la barre et de faire un bon match. Ça n'a pas du tout été le cas. À moi de me remettre en question. Quand vous êtes coach de l'OM, il faut gagner des matches, prendre des points, être performant. Aujourd'hui, je ne l'ai pas été. La démission ? Non on abandonne pas. Jamais je ne démissionnerai. Si je suis le problème, ce n'est pas à moi de le décider. Moi je me battrai jusqu'au bout. Jamais je ne me cacherai. C'est difficile de protéger tout le monde », a ainsi confié Habib Beye, décrié à l’OM.