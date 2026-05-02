Coup de gueule de Medina : «Ça n’a pas plu à ses partenaires», malaise confirmé à l’OM !

Pierrick Levallet

À l’OM, la fin de saison s’annonce délicate. Le club phocéen n’est pas encore assuré de disputer la Ligue des champions l’exercice prochain et n’a plus le droit à l’erreur pour caresser cet espoir. Facundo Medina avait alors lâché un coup de gueule il y a quelques jours pour remobiliser les troupes. Mais sa sortie ne serait pas très bien passée dans le vestiaire.

L’OM va vivre une fin de saison palpitante. Le club phocéen n’est pas encore assuré de disputer la Ligue des champions l’exercice prochain. Les hommes d’Habib Beye n’ont plus vraiment le droit à l’erreur, et Facundo Medina le sait. Le défenseur central de 26 ans avait alors poussé un coup de gueule après la défaite contre le FC Lorient, invitant tout le monde à se remettre en question. Mais sa sortie n’a pas été spécialement bien accueillie dans le vestiaire.

«Chacun sait qu’il sera ailleurs l’année prochaine» « Dimanche, je les avais trouvé plutôt bien contre Nice à l’échelle de l’OM printanier. Ça ne veut pas dire que c’était phénoménal, mais ils pouvaient mériter de l’emporter. [...] Dans ce contexte là, avec ce qu’on sait tous aussi, c’est-à-dire un groupe qu’il est très difficile de mobiliser parce que chacun sait qu’il sera ailleurs l’année prochaine à commencer par le directeur du football et les gens qui doivent les encadrer, c’est extrêmement optimiste de dire qu’il n’est pas trop tard [pour se qualifier en Ligue des champions] » a d’abord confié Anthony Clément sur le plateau de L’Equipe de Greg.