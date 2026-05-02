OM : «Certains ne l'écoutent plus», c'est la rupture entre Habib Beye et une partie de son vestiaire ?

Le 18 février, l'OM de Frank McCourt a officialisé la signature d'Habib Beye, qui a pris la place de Roberto De Zerbi sur le banc marseillais. Toutefois, à en croire Pascal Olmeta, le coach sénégalais s'est déjà mis à dos une partie de son vestiaire, qui ne l'écouterait plus.
Alors que les résultats de l'OM étaient en dents de scie, Roberto De Zerbi a pris la porte. En effet, le club olympien a annoncé le départ du coach italien le 10 février. Et huit jours plus tard, l'OM de Frank McCourt a officialisé l'intronisation d'Habib Beye en tant qu'entraineur de l'équipe première.
«Là, on est dans la m*rde»
Arrivé il y a moins de trois mois à l'OM, Habib Beye n'a pas du tout redressé la barre marseillaise depuis son arrivée. En effet, le club phocéen n'a pas amélioré ses résultats sous la houlette du Sénégalais. D'ailleurs, Habib Beye aurait déjà un problème avec son vestiaire. D'après Pascal Olmeta, ancien gardien de l'OM (1990-1993), l'ex-technicien du Stade Rennais serait en froid avec plusieurs membres de son groupe.
«Quand l’élastique est cassé, tu ne le refais pas»
« Là, on est dans la m*rde. Ça fait longtemps que c’est fissuré. On essaye de mettre des bases, mais on ne sait pas qui est qui, on ne sait pas qui fait quoi. Habib Beye ? Certains ne l’écoutent plus. Il n’y a plus de crédibilité. Quand l’élastique est cassé, tu ne le refais pas », a regretté Pascal Olmeta, ex-pensionnaire de l'OM, lors d'un entretien accordé à Ouest-France. A trois journées de la fin du championnat, le club olympien est classé 6ème. Pour remplir son objectif majeur et décrocher une place pour la prochaine Ligue des Champions, l'OM doit finir sur le podium de la Ligue 1. Et, pour le moment, la bande à Mason Greenwood est à 4 points de l'OL, 3ème.