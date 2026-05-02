OM : «Certains ne l'écoutent plus», c'est la rupture entre Habib Beye et une partie de son vestiaire ?

Amadou Diawara

Le 18 février, l'OM de Frank McCourt a officialisé la signature d'Habib Beye, qui a pris la place de Roberto De Zerbi sur le banc marseillais. Toutefois, à en croire Pascal Olmeta, le coach sénégalais s'est déjà mis à dos une partie de son vestiaire, qui ne l'écouterait plus.

Alors que les résultats de l'OM étaient en dents de scie, Roberto De Zerbi a pris la porte. En effet, le club olympien a annoncé le départ du coach italien le 10 février. Et huit jours plus tard, l'OM de Frank McCourt a officialisé l'intronisation d'Habib Beye en tant qu'entraineur de l'équipe première.

«Là, on est dans la m*rde» Arrivé il y a moins de trois mois à l'OM, Habib Beye n'a pas du tout redressé la barre marseillaise depuis son arrivée. En effet, le club phocéen n'a pas amélioré ses résultats sous la houlette du Sénégalais. D'ailleurs, Habib Beye aurait déjà un problème avec son vestiaire. D'après Pascal Olmeta, ancien gardien de l'OM (1990-1993), l'ex-technicien du Stade Rennais serait en froid avec plusieurs membres de son groupe.