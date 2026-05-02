«Il y a un Beye-Bashing» : L'EQUIPE du Soir confirme un malaise à l'OM !

Pierrick Levallet

Arrivé à l’OM en février dernier après le départ de Roberto De Zerbi, Habib Beye n’a pas vraiment convaincu son monde jusqu’à présent. Le coach de 48 ans ne parvient pas à tirer le meilleur de son groupe, et cela se sent dans les résultats de l’équipe. Dans L’Equipe du Soir, on n’a d’ailleurs pas manqué de confirmer un malaise avec l’entraîneur marseillais.

Après le départ de Roberto De Zerbi, l’OM a été contraint de se trouver un nouvel entraîneur. C’est ainsi que le club phocéen s’est tourné vers Habib Beye en février dernier. Démis de ses fonctions au Stade Rennais, le coach de 48 ans devait essayer de redresser la barre. Mais depuis son arrivée, l’entraîneur marseillais n’a pas spécialement convaincu son monde. Un malaise a même été confirmé avec le technicien franco-sénégalais dans L’Equipe du Soir.

«Il finit par cristalliser beaucoup de tensions autour de lui» « Je pense qu’il y a un Beye-Bashing, et qu’il l’a bien cherché. Je pense qu’à force d’être un peu ce Monsieur Je-sais-tout avec cette posture un peu arrogante, il finit par cristalliser beaucoup de tensions autour de lui et de sa personnalité. On en oublie le bon entraîneur qu’il peut devenir un jour, parce que je pense qu’il a les qualités pour » a d’abord expliqué Régis Testelin dans l’émission de La Chaîne L’Equipe.