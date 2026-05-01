OM : Habib Beye «a menti», le gros coup de gueule signé Jérôme Rothen !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé sur le banc de l’OM en février dernier, Habib Beye est en difficulté à Marseille. L’entraîneur sénégalais s’est pris le bec avec certains joueurs, et une première fracture avec son vestiaire semble déjà en place. Jérôme Rothen lui, n’a pas mâché ses mots à l’égard du coach marseillais, qu’il accuse d’avoir menti. Explications.

Alors qu’il ne reste plus que trois matchs de championnat à disputer cette saison, l’OM n’a plus le droit à l’erreur. Le club phocéen va chercher à remporter ses trois prochaines rencontres afin de jouer la qualification pour la Ligue des Champions, mais désormais, Marseille n’est plus maître de son destin. De son côté, Habib Beye semble clairement diviser après des premiers pas très compliqués dans la Cité Phocéenne. Alors que le coach sénégalais a connu des premières tensions avec certains joueurs comme Mason Greenwood ou plus récemment avec Himad Abdelli, Jérôme Rothen n’a pas mâché ses mots sur la situation de l’ancien consultant ce vendredi.

« Il va nous sortir qu’il était blessé comme quand il a dit que Greenwood était blessé ? Il a menti » « Il nous dit que le groupe va bien, mais pour moi, je ne le crois pas. Il va nous sortir qu’il était blessé comme quand il a dit que Greenwood était blessé ? Il a menti. Quand il était à Rennes, sur l’état du vestiaire, il a menti. Si y’a des fuites parce qu’à l’intérieur du vestiaire, tu as fait le con, que c’est le feu avec tes joueurs qui ne te respectent pas, c’est pas grave ! Tu peux le dire, tu peux l’annoncer ! Le problème c’est que lui il est rattrapé par sa communication. Je remets pas en question ses capacités de consultant, mais là tu es entraîneur. Le fait de bien parler ça ne suffit pas », a ainsi confié Rothen dans son émission Rothen S’enflamme sur RMC.