Clash dans le vestiaire de l’OM : Une première sanction tombe !

Alexis Brunet

La fin de saison de l’OM est plus que compliquée. Le club phocéen se bat pour arracher la troisième place en Ligue 1 et cela provoque parfois des tensions. Dernièrement le ton est monté dans le vestiaire marseillais entre Himad Abdelli et Habib Beye et le technicien de 48 ans a décidé de sévir en se privant des services du milieu de terrain contre Nantes.

Samedi à 15H, l’OM aura la chance d’ouvrir la 32ème journée de Ligue 1 avec la réception du FC Nantes au Vélodrome. Actuellement sixièmes au classement, les hommes de Habib Beye devront impérativement s’imposer face aux Canaris pour espérer remonter à la troisième place qualificative pour la Ligue des champions la saison prochaine. Les Marseillais accusent pour le moment quatre points de retard sur l’OL et Lille.

Himad Abdelli ne sera pas présent contre Nantes La victoire est obligatoire pour l’OM face à Nantes, mais Himad Abdelli ne pourra pas aider ses coéquipiers. En effet, selon les informations de RMC Sport, Habib Beye a décidé de se priver des services de son milieu de terrain pour la réception des Canaris. Un choix qui s’explique notamment par la mauvaise prestation de l’international algérien contre l’OGC Nice le week-end dernier, lui qui avait notamment perdu un ballon, ce qui avait entraîné l’égalisation des Niçois.