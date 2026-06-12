Jérôme Rothen confirme un transfert historique pour l’OM : «Ils récupèrent un maximum d’argent»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Dans l'obligation de vendre au plus vite afin de valider son passage devant la DNCG, l'OM envisage notamment de se séparer de Mason Greenwood. Une vente record avoisinant les 50M€ est évoquée pour l'attaquant anglais, et Jérôme Rothen confirme que la séparation entre l'OM et Greenwood est inéluctable cet été.

Ça sent la fin entre Mason Greenwood et l'OM ! L'attaquant anglais de 24 ans semble plus proche que jamais de la sortie, et pour cause : la direction du club phocéen a absolument besoin de renflouer ses caisses en cette période de mercato. Greenwood, qui est notamment pisté par l'AS Rome, est valorisé à hauteur de 50M€ et devrait donc, sauf surprise, être la plus grosse vente de toute l'histoire de l'OM.

Le dossier Greenwood évoqué par Rothen Jérôme Rothen a évoqué le feuilleton Mason Greenwood à l'OM mercredi dans son émission sur RMC : « Mason Greenwood, déjà, faut savoir ce qu'il pense personnellement. Tous les signaux qu'il a pu envoyer l'année dernière dans cette inconstance qu'il a pu avoir, ça reste un joueur qui a fait beaucoup de différences. J'étais le premier à le défendre sur certains matchs quand tous les gens s'attardaient sur lui, quand ils disaient qu'il n'existait pas sur les gros matchs… Heureusement qu'il a été là une grande partie des matchs pour qu'au moins la saison de l’OM soit un peu moins ridicule qu'elle ne l'a été. Il n’y a pas beaucoup de joueurs qui ont une valeur marchande. L’OM est en difficulté financièrement. L’UEFA est à deux doigts de les sanctionner pour l'année prochaine. Ils doivent vendre et aujourd’hui, vu l'intérêt du joueur, c'est difficile de lui faire croire à un projet stable à Marseille, sachant que depuis qu’il est arrivé, c’est changement d’entraîneur, de joueurs, de dirigeants, tout change en fait. Et en plus le mec s’en prend plein la tronche », a indiqué l'ancien joueur du PSG sur le probable départ de Greenwood cet été.