Habib Beye n’a «plus de joker» à l’OM…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’Olympique de Marseille n’a plus le droit à l’erreur. Les contre performances se succèdent ces derniers temps pour l’équipe d’Habib Beye et l’objectif de la Ligue des champions est compromis à trois journées de la clôture de la saison de Ligue 1. Le moment idoine pour faire passer un message à ses joueurs en conférence de presse.

Trois défaites, une victoire et un match nul. Voilà le bilan de l’Olympique de Marseille sur ses cinq dernières sorties de Ligue 1. Peu, bien trop pour mener à bien son objectif de qualification pour la prochaine campagne de Ligue des champions. A l’instant T, les joueurs d’Habib Beye pointent à quatre points de la première place qualificative au classement avec plus que trois journées de Ligue 1 à jouer : Nantes samedi, Le Havre puis le Stade Rennais.

«Aujourd’hui, ils doivent comprendre que sur ces trois derniers matchs, il n’y a plus de joker» En conférence de presse jeudi, l’entraîneur de l’OM a tiré la sonnette d’alarme vis-à-vis de la délicate situation sportive dans laquelle le groupe phocéen se trouve à l’aube de ce sprint final qui vaut très cher. « Le levier, ce sont les joueurs. Le moteur, ce sont eux. Aujourd’hui, ils doivent comprendre que sur ces trois derniers matchs, il n’y a plus de joker. On est en retard, on n’a plus notre destin en main. Pour espérer atteindre une position proche de nos objectifs, il faut gagner ces trois matchs. Il y en a un samedi, il faut commencer par celui-là. Sans ces neuf points, il sera difficile d’envisager autre chose que ce qu’on voulait au début de saison. Mais les joueurs sont focus, ils travaillent bien. Il faudra valider ça sur le terrain ».