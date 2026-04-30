OM : «Quand je vois les mensonges…», Habib Beye règle ses comptes avec la presse

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Actuellement, ça va mal à l’OM. Le club phocéen traverse une période de fortes turbulences et forcément, c’est sujet à de nombreuses discussions. Dans les médias, on parle énormément de ce qui se passe actuellement à Marseille. Cela n’échappe d’ailleurs pas à Habib Beye, mais voilà que face à tout ce qu’il voit passer, l’entraîneur de l’OM a souhaité mettre les choses au point.

A 3 journées de la fin du championnat, l’OM se classe à la 6ème position. Le club phocéen arrivera-t-il à se qualifier pour la Ligue des Champions ? Cet objectif était une priorité et voilà qu’il pourrait ne pas être réalisé. De quoi accentuer un peu plus la crise actuelle à Marseille. L’OM n’a clairement pas vécu la meilleure des saisons et les turbulences ont été nombreuses et violentes. On en a d’ailleurs vu passer des informations qui faisaient écho d’une situation compliquée en interne. Mais était-ce pour autant vrai ?

« Quand vous n'avez pas l'information, il ne faut pas chercher à l’inventer » En conférence de presse ce jeudi, Habib Beye avait des comptes à régler avec la presse. Ainsi, devant les journalistes, l’entraineur de l’OM a notamment pu dire : « Contre Nice, le scénario fait qu'on a eu moins de réussite sur l'aspect offensif. On est pris par ce penalty dans les dernières minutes. Le groupe est focus. Il faut prendre les neuf derniers points pour être bien positionnés, on fera le bilan après. J'entends beaucoup de choses sur le vestiaire, certains manquent de déontologie journalistique. Quand je vois les mensonges que j'entends... C'est désolant, quand vous n'avez pas l'information, il ne faut pas chercher à l'inventer. C'est très facile de vérifier les informations. Quand je vois ce qui est construit autour de ma personne, je ne suis pas surpris. J'ai une très bonne relation avec mes joueurs ». « La pression et la tension existent dans un vestiaire, de la première à la dernière journée. Il y a toujours du relief dans un vestiaire. Mais ça ne veut pas dire qu'il explose. Ce n'est pas le cas. Ce qui m'ennuie, c'est que c'est toujours la même musique qui revient et qu'on invente les mêmes histoires. J'ai l'impression que c'est toujours lié à ma présence. Ce qui me dérange, c'est les mensonges », a ensuite dit Habib Beye.