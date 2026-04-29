«Ça me sidère» : Un ancien de la maison dévoile le problème actuel à l’OM !

Ces dernières semaines, l’OM est en grande difficulté. Le club marseillais va tenter d’aller arracher une qualification en Ligue des Champions malgré un contexte défavorable autour d’Habib Beye. Ancien directeur de la communication du club phocéen entre 2021 et 2022, Jacques Cardoze lui, a tenté d’identifier le principal problème régnant actuellement à Marseille.
La fin de saison de l’OM est mal embarquée. Depuis l’arrivée d’Habib Beye, le club phocéen ne parvient plus du tout à obtenir de la régularité dans ses résultats. Pire, le coach sénégalais, arrivé en février dernier afin de succéder à Roberto De Zerbi, ne fait clairement pas l’unanimité et se voit même être remis en cause par une partie du vestiaire, mais aussi de sa direction. Clairement, l’OM n’a pas échappé à ce qui lui colle à la peau depuis des années : l’instabilité.
Jacques Cardoze pointe du doigt l’instabilité de l’OM
Ancien directeur de la communication de l’OM entre 2021 et 2022, Jacques Cardoze a tenté d’apporter son analyse sur les problématiques récentes du club phocéen. « On sentait que Pablo Longoria et Medhi Benatia avaient bâti une équipe de très haut niveau. Quand je regarde le match qu’elle a réalisé contre le Real, je ne comprends pas comment elle a pu ensuite se déliter », a ainsi confié ce dernier dans les colonnes de La Provence, avant de poursuivre.
« On ne construira rien en valsant tous les six mois, ça me sidère »
« Je ne vois pas comment les gens peuvent s’attacher à une équipe si les institutions ne sont pas au rendez-vous. Il faut quatre à cinq joueurs clés, qui sont l’âme du club. On ne construira rien en valsant tous les six mois, ça me sidère », conclut Jacques Cardoze. A noter qu’avec la prise de pouvoir prochaine du nouveau président Stéphane Richard, l’OM devrait se mettre en quête de son prochain directeur sportif, qui devrait probablement nommer un nouvel entraîneur avant le début de saison prochaine…