«Ça me sidère» : Un ancien de la maison dévoile le problème actuel à l’OM !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ces dernières semaines, l’OM est en grande difficulté. Le club marseillais va tenter d’aller arracher une qualification en Ligue des Champions malgré un contexte défavorable autour d’Habib Beye. Ancien directeur de la communication du club phocéen entre 2021 et 2022, Jacques Cardoze lui, a tenté d’identifier le principal problème régnant actuellement à Marseille.

La fin de saison de l’OM est mal embarquée. Depuis l’arrivée d’Habib Beye, le club phocéen ne parvient plus du tout à obtenir de la régularité dans ses résultats. Pire, le coach sénégalais, arrivé en février dernier afin de succéder à Roberto De Zerbi, ne fait clairement pas l’unanimité et se voit même être remis en cause par une partie du vestiaire, mais aussi de sa direction. Clairement, l’OM n’a pas échappé à ce qui lui colle à la peau depuis des années : l’instabilité.

Jacques Cardoze pointe du doigt l’instabilité de l’OM Ancien directeur de la communication de l’OM entre 2021 et 2022, Jacques Cardoze a tenté d’apporter son analyse sur les problématiques récentes du club phocéen. « On sentait que Pablo Longoria et Medhi Benatia avaient bâti une équipe de très haut niveau. Quand je regarde le match qu’elle a réalisé contre le Real, je ne comprends pas comment elle a pu ensuite se déliter », a ainsi confié ce dernier dans les colonnes de La Provence, avant de poursuivre.