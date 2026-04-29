Mercato : Les deux conditions pour que Greenwood quitte l'OM !

Intéressée par Mason Greenwood depuis près de trois ans, la Juventus rêverait de le recruter lors du prochain mercato estival. Selon la presse italienne, la Vieille Dame compterait sur une non-qualification de l'OM en Ligue des Champions pour maximiser ses chances de rafler la mise sur ce dossier, et ce, même s'il faudra débourser environ 50M€.
Lors de l'été 2024, l'OM a finalisé le transfert de Mason Greenwood. En effet, le club marseillais a conclu une transaction à hauteur de 26M€ avec la direction de Manchester United. Si Mason Greenwood a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2029, il pourrait tout de même claquer la porte du Vélodrome cet été.
OM : L'avenir de Greenwood dépend de la Ligue des Champions ?
Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, la Juventus rêverait de recruter Mason Greenwood. D'ailleurs, la Vieille Dame en pincerait pour le numéro 10 de l'OM depuis près de trois ans, ayant coché son nom en mars 2023. A en croire le média transalpin, les Bianconeri étaient même à la lutte avec l'écurie olympienne lors de l'été 2024. Toutefois, la Juve a été devancée parce qu'elle a eu du mal à boucler le départ de Federico Chiesa, qui a finalement rejoint Liverpool.
OM : Le prix de Greenwood est fixé à 50M€ ?
D'après les indiscrétions de la Gazzetta dello Sport, l'OM a pour grand objectif de disputer la prochaine Ligue des Champions. S'il ne parvient pas à remplir cette mission, le club de Frank McCourt pourrait être contraint de sacrifier des joueurs lors du prochain mercato. Consciente de la situation, la Juventus espère en profiter pour finaliser le transfert de Mason Greenwood cet été. Toutefois, il faudra payer le prix fort pour faire plier les hautes sphères de l'OM. Le prix de l'attaquant de 24 ans étant fixé à 50M€ environ, notamment parce que Manchester United a négocié un pourcentage à la revente lors de l'été 2024. A en croire le média italien, les Bianconeri compteraient sur leurs excellentes relations avec les Olympiens pour obtenir gain de cause sur ce dossier. Les deux clubs ayant déjà bouclé l'opération Timothy Weah l'été dernier. Pour payer moins cher, la Juve pourrait inclure Edon Zhegrova - qui était dans le viseur de l'OM l'été dernier - dans la transaction. Affaire à suivre...