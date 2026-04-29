Mercato : Les deux conditions pour que Greenwood quitte l'OM !

Amadou Diawara

Intéressée par Mason Greenwood depuis près de trois ans, la Juventus rêverait de le recruter lors du prochain mercato estival. Selon la presse italienne, la Vieille Dame compterait sur une non-qualification de l'OM en Ligue des Champions pour maximiser ses chances de rafler la mise sur ce dossier, et ce, même s'il faudra débourser environ 50M€.

Lors de l'été 2024, l'OM a finalisé le transfert de Mason Greenwood. En effet, le club marseillais a conclu une transaction à hauteur de 26M€ avec la direction de Manchester United. Si Mason Greenwood a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2029, il pourrait tout de même claquer la porte du Vélodrome cet été.

Mercato - OM : Le malaise est confirmé, Mason Greenwood veut claquer la porte https://t.co/lZ8yV2jUAa — le10sport (@le10sport) April 28, 2026

OM : L'avenir de Greenwood dépend de la Ligue des Champions ? Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, la Juventus rêverait de recruter Mason Greenwood. D'ailleurs, la Vieille Dame en pincerait pour le numéro 10 de l'OM depuis près de trois ans, ayant coché son nom en mars 2023. A en croire le média transalpin, les Bianconeri étaient même à la lutte avec l'écurie olympienne lors de l'été 2024. Toutefois, la Juve a été devancée parce qu'elle a eu du mal à boucler le départ de Federico Chiesa, qui a finalement rejoint Liverpool.