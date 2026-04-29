L’OM est «l’unique club en France qui pourrait l’exciter» : Un entraîneur français prêt à remplacer Habib Beye ?

Axel Cornic

Arrivé en cours de saison pour remplacer Roberto De Zerbi, Habib Beye ne convainc pas vraiment à l’Olympique de Marseille. Son contrat va jusqu’en juin 2027, mais de plus en plus de spéculations évoquent un possible départ dès la fin de cette saison, surtout sans une qualification en Ligue des Champions. Et un coach de Ligue 1 serait déjà prêt à prendre la suite...

Avec Roberto De Zerbi on partait sur un projet de trois ans, il n’aura finalement duré qu’un an et demi. Tout est désormais à reconstruire pour Frank McCourt et Stéphane Richard, nouveau président qui prendra officiellement ses fonctions le 2 juillet prochain. Et il y a beaucoup de travail à l’OM, en commençant par le poste d’entraineur.

Mercato : Benatia va aider l'OM après son départ ? https://t.co/5bR4TIRh3x — le10sport (@le10sport) April 29, 2026

Quel entraineur pour l’OM ? Personne ne sait vraiment si Habib Beye sera sur le banc la saison prochaine. En public, il a rappelé avoir un contrat d’un an encore et ne semble pas vouloir jeter l’éponge. Mais la situation serait totalement différente en coulisse, où ses agents auraient commencé à sentir le vent tourner. Ainsi, ils auraient notamment proposé ses services au Paris FC, mais sauf grosse surprise Antoine Kombouaré ne devrait être en danger. Du côté de l’OM plusieurs noms ont déjà été évoqués, comme celui de Christophe Galtier, qui entraine actuellement NEOM en Saudi Pro League.