«Ce ne sera jamais de leur faute» : Raymond Domenech charge le vestiaire de l’OM !

Pierrick Levallet

À l’OM, la fin de saison est plutôt délicate. A quatre points de cette troisième place de Ligue 1 à trois journées de la fin, le club phocéen voit ses rêves de Ligue des champions l’exercice prochain s’éloigner. Raymond Domenech s’en est alors pris au vestiaire marseillais, qu’il estime se dédouaner trop facilement de ses responsabilités.

À trois journées de la fin, l’OM voit ses espoirs de Ligue des champions la saison prochaine s’éloigner petit à petit. Une victoire contre le FC Nantes ce samedi est devenue impérative pour espérer décrocher au moins une quatrième place de Ligue 1. Pour Raymond Domenech, les joueurs marseillais n’assument pas assez la responsabilité de cet exercice 2025-2026 délicat. Et il n’a pas manqué de le souligner.

«Les joueurs s’engouffrent dès qu’il y a une faille de l’entraîneur ou d’un dirigeant» « Les joueurs s’engouffrent dès qu’il y a une faille de l’entraîneur ou d’un dirigeant. Ce n’est pas eux, ce ne sera jamais de leur faute. C’est parce qu’on ne les a pas compris, parce qu’on ne les aime pas comme il faut, parce qu’on ne les fait pas jouer où ils doivent jouer. Et ils ont toujours une oreille attentive de quelqu’un qui va dans leur sens et qui va enfoncer un peu le clou. J’attends avec impatience le jour où quelqu’un sortira du terrain en disant ‘j’ai été nul et aujourd’hui encore pire que d’habitude’ » a confié l’ancien sélectionneur de l’équipe de France sur le plateau de L’Equipe du Soir sur La Chaîne L’Equipe.