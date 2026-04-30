PSG - Lucas Beraldo : Raymond Domenech met fin à sa carrière… de défenseur

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que Lucas Beraldo avait été recruté par le PSG en tant que défenseur central, le Brésilien n’a jamais convaincu en évoluant à ce poste ou même comme latéral. En revanche, depuis que Luis Enrique l’a repositionné au milieu de terrain, c’est une autre histoire. A tel point que Raymond Domenech annonce que Beraldo ne rejouera désormais plus comme défenseur.

Et si Lucas Beraldo était désormais un milieu de terrain ? Formé en tant que défenseur central, le Brésilien a été repositionné par Luis Enrique. Et voilà que dans l’entrejeu, le joueur du PSG se montre convaincant à l’image de ce qu’il a pu faire lors de la rencontre face à Angers avec notamment 1 but et 1 passe décisive. Beraldo a semble-t-il trouvé sa reconversion, à tel point que Luis Enrique l’a même comparé à Sergio Busquets.

« C’est terminé pour sa vie entière » Lucas Beraldo s’éclate donc aujourd’hui au milieu de terrain. De quoi faire dire à Raymond Domenech que le Brésilien du PSG ne rejouera plus en défense. « Défenseur central au PSG pour lui c’est terminé ? Je pense que c’est terminé pour sa vie entière. D’ailleurs, il n’a jamais commencé. Quand on le voyait jouer, je me souviens des matchs où il jouait central ou arrière gauche, c’était une catastrophe. Il ne va pas vite. Il n’est pas fait pour jouer à ces postes-là. D’ailleurs, c’est un hasard, il est rentré dans un match pour remplacer quelqu’un, il l’a mis au milieu et il n’a pas été mal. Ce n’est pas programmé », a lâché l’ancien sélectionneur de l’équipe de France lors de L’Equipe de Greg.