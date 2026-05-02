«J’aurais pu sortir 90% de l’équipe» : Habib Beye enrage contre le vestiaire de l’OM !

Alexis Brunet

Ce samedi, l’OM s’est piteusement incliné 3-0 à l’extérieur sur la pelouse du FC Nantes. Le club phocéen s’éloigne donc de plus en plus d’une qualification pour la Ligue des champions et après la rencontre Habib Beye s’est montré très en colère contre son vestiaire, affirmant que les Marseillais n’ont clairement pas été au niveau contre les Canaris.

La saison prochaine, la Ligue des champions devrait se passer de l’OM, en tout cas cela en prend grandement le chemin. Ce samedi, les Marseillais se sont inclinés 3-0 face au FC Nantes qui se bat pour son maintien et les hommes d’Habib Beye pointent donc maintenant à la sixième place. Les coéquipiers de Mason Greenwood n’ont rien montré sur la pelouse de la Beaujoire, un peu moins d’une semaine après le match nul contre l’OGC Nice (1-1).

« On a été vides » Forcément, l’heure n’était pas à la joie pour Habib Beye après la rencontre au micro de Ligue 1+. Le coach de l’OM s’est montré très pessimiste concernant la Ligue des champions. « Je ne sais pas (si les joueurs ont lâché). Aujourd'hui, on a été vides. C'est la seule explication que j'ai sur ce qu'on a produit. Ce qu'il se passe dans le vestiaire y reste. J'ai dit ce que j'avais à leur dire. Nantes mérite sa victoire. La place en Ligue des champions est très éloignée de ce qu'on produit sur le terrain, donc on ne la mérite pas pour l’instant. »