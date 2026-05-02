«J’aurais pu sortir 90% de l’équipe» : Habib Beye enrage contre le vestiaire de l’OM !

Ce samedi, l’OM s’est piteusement incliné 3-0 à l’extérieur sur la pelouse du FC Nantes. Le club phocéen s’éloigne donc de plus en plus d’une qualification pour la Ligue des champions et après la rencontre Habib Beye s’est montré très en colère contre son vestiaire, affirmant que les Marseillais n’ont clairement pas été au niveau contre les Canaris.
La saison prochaine, la Ligue des champions devrait se passer de l’OM, en tout cas cela en prend grandement le chemin. Ce samedi, les Marseillais se sont inclinés 3-0 face au FC Nantes qui se bat pour son maintien et les hommes d’Habib Beye pointent donc maintenant à la sixième place. Les coéquipiers de Mason Greenwood n’ont rien montré sur la pelouse de la Beaujoire, un peu moins d’une semaine après le match nul contre l’OGC Nice (1-1).
« On a été vides »
Forcément, l’heure n’était pas à la joie pour Habib Beye après la rencontre au micro de Ligue 1+. Le coach de l’OM s’est montré très pessimiste concernant la Ligue des champions. « Je ne sais pas (si les joueurs ont lâché). Aujourd'hui, on a été vides. C'est la seule explication que j'ai sur ce qu'on a produit. Ce qu'il se passe dans le vestiaire y reste. J'ai dit ce que j'avais à leur dire. Nantes mérite sa victoire. La place en Ligue des champions est très éloignée de ce qu'on produit sur le terrain, donc on ne la mérite pas pour l’instant. »
« C'est inacceptable »
Encore une fois ce samedi, l’OM n’a pas semblé capable de se rebeller, comme si les Marseillais attendaient avec impatience la fin de la saison et ne souhaitaient pas se battre les uns pour les autres. Selon Habib Beye, rien ou presque n’allait pour le club phocéen face au FC Nantes. « On n'a rien montré sur l'aspect mental. C'est inacceptable et difficile à expliquer au vu du travail effectué dans la semaine. J'aurais pu sortir 80 ou 90 % de l'équipe à la mi-temps. On a eu peu de satisfactions, en dehors de Jeffrey De Lange qui nous a maintenus dans le match avant la pause. » Il reste deux matchs à la formation olympienne pour essayer de remonter au classement, d’abord face au Havre, puis contre Rennes.