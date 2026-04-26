Kylian Mbappé - «Je ne le prends pas à la Coupe du monde» : Un choix fort réclamé à Didier Deschamps

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que l’équipe de France débutera sa Coupe du monde le 16 juin prochain contre le Sénégal, Didier Deschamps dévoilera sa liste des joueurs convoqués le 14 mai. Sauf surprise, Kylian Mbappé, capitaine des Bleus, y figurera. Mais voilà que la présence du joueur du Real Madrid ne plait visiblement pas à tout le monde. C’est ainsi que Mohamed Henni a interpellé Deschamps à propos de Mbappé.

La Coupe du monde 2026 approche à grands pas et l’équipe de France se présente avec l’étiquette de favori pour la compétition. Il faut dire que Didier Deschamps a à disposition un réservoir de talents exceptionnel avec notamment un secteur offensif effrayant. Malgré la blessure d’Hugo Ekitike, le sélectionneur des Bleus peut toujours compter sur Michael Olise, Bradley Barcola, Désiré Doué, Ousmane Dembélé et bien sûr, son capitaine, Kylian Mbappé. Cet été, l’attaquant du Real Madrid sera chargé de mener l’équipe de France vers le Graal.

Kylian Mbappé : La presse espagnole annonce un malaise avec son entraineur ! https://t.co/Y5XCNt1U0n — le10sport (@le10sport) April 26, 2026

« Deschamps doit faire un choix » Mais voilà que Kylian Mbappé n’a pas que des partisans avec l’équipe de France. Certains ne veulent ainsi pas le voir à la Coupe du monde avec les Bleus. C’est le cas de Mohamed Henni, qui a d’ailleurs interpellé Didier Deschamps. « Equipe de France, tu es une fraude. Didier Deschamps doit faire un choix. Mets le sur le banc, même ne le sélectionne pas. C’est Aymé Jacquet qui n’avait pas pris Eric Cantona. Au bout d’un moment, fais des choix forts. Je suis le coach, moi je ne le prends pas à la Coupe du monde », a lâché le supporter de l’OM sur Youtube à propos de Mbappé.