Kylian Mbappé - «Je ne le prends pas à la Coupe du monde» : Un choix fort réclamé à Didier Deschamps

Alors que l’équipe de France débutera sa Coupe du monde le 16 juin prochain contre le Sénégal, Didier Deschamps dévoilera sa liste des joueurs convoqués le 14 mai. Sauf surprise, Kylian Mbappé, capitaine des Bleus, y figurera. Mais voilà que la présence du joueur du Real Madrid ne plait visiblement pas à tout le monde. C’est ainsi que Mohamed Henni a interpellé Deschamps à propos de Mbappé.
La Coupe du monde 2026 approche à grands pas et l’équipe de France se présente avec l’étiquette de favori pour la compétition. Il faut dire que Didier Deschamps a à disposition un réservoir de talents exceptionnel avec notamment un secteur offensif effrayant. Malgré la blessure d’Hugo Ekitike, le sélectionneur des Bleus peut toujours compter sur Michael Olise, Bradley Barcola, Désiré Doué, Ousmane Dembélé et bien sûr, son capitaine, Kylian Mbappé. Cet été, l’attaquant du Real Madrid sera chargé de mener l’équipe de France vers le Graal.
« Deschamps doit faire un choix »
Mais voilà que Kylian Mbappé n’a pas que des partisans avec l’équipe de France. Certains ne veulent ainsi pas le voir à la Coupe du monde avec les Bleus. C’est le cas de Mohamed Henni, qui a d’ailleurs interpellé Didier Deschamps. « Equipe de France, tu es une fraude. Didier Deschamps doit faire un choix. Mets le sur le banc, même ne le sélectionne pas. C’est Aymé Jacquet qui n’avait pas pris Eric Cantona. Au bout d’un moment, fais des choix forts. Je suis le coach, moi je ne le prends pas à la Coupe du monde », a lâché le supporter de l’OM sur Youtube à propos de Mbappé.
Mohamed Henni balance sur Mbappé
Très virulent à l’encontre de Kylian Mbappé, Mohamed Henni a également balancé : « Mbappé, le football il a changé, le Real Madrid il a changé aussi. Il y a tellement de sujets autour de Mbappé depuis quelques jours, c’est incroyable. Mbappé partout. Ça va partout, ça ressort des tweets, ça parle du like qu’il a fait, on dirait l’affaire Epstein. Tout le monde parle que de lui. Depuis qu’il est au Real Madrid, le Real Madrid est devenu la Real Sociedad. Même les joueurs ont changé. Vinicius c’est devenu minibus, Rodrygo c’est devenu escargot, Bellingham c’est devenu Belinda, Camavinga c’est devenu Kamasutra. Il fait régresser les joueurs, il faut le dire. Mbappé n’a pas la capacité à faire gagner son équipe et pas la capacité à faire progresser ses coéquipiers ».