PSG : «C'était l'erreur de trop», Bixente Lizarazu annonce la fin pour le RC Lens !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a son destin entre les mains. Au lendemain du match nul concédé par le RC Lens à Brest (3-3), les Parisiens se sont pour leur part imposés à Angers (3-0), leur permettant de prendre six points d'avance sur leur premier poursuivant avant le choc dans le Nord le 13 mai prochain. Pour Bixente Lizarazu, le sort en est déjà jeté pour le titre de champion de France.

Vendredi soir, le RC Lens a signé une folle remontée au score en terres bretonnes. En déplacement sur la pelouse du Stade Brestois, les Lensois ont pris trois buts en première période et sont rentrés au vestiaire avec cet écart assez conséquent à remonter dans un moment charnière de la saison de l'équipe de Pierre Sage qui veut toujours croire au titre de champion de France. La défaite était interdite et surtout, la victoire était presque obligatoire pour se permettre de rêver toujours plus grand avant la réception du PSG à Bollaert le 13 mai, son concurrent direct.

Équipe de France : Cherki et Olise titulaires ensemble ? @BixeLizarazu répond 🇫🇷✨ pic.twitter.com/LPJ8B0jEXO — Téléfoot (@telefoot_TF1) April 26, 2026

Lens se saborde à Brest, c'est fini pour la course au titre ? Les entrées en jeu d'Allan Saint-Maximin et de Florian Thauvin notamment ont permis au RC Lens de revenir à 3-3 dans les derniers instants du match, mais les trois points de la victoire ont échappé aux Sang-et-or. De quoi provoquer la colère de l'entraîneur Pierre Sage qui n'a pas pris de gants en conférence de presse pour s'en prendre à ses joueurs. Ce faux pas pourrait bien avoir réduit à néant les dernières chances de titre du RC Lens en Ligue 1 selon Bixente Lizarazu.