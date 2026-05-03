Paul Seixas : La nouvelle indication sur sa participation au prochain Tour de France

Après ce qu’on a vu de Paul Seixas lors des classiques ardennaises, tout le monde attend désormais que le Français s’aligne au départ du prochain Tour de France. Sera-t-il alors au départ de Barcelone le 4 juillet prochain ? Pour le moment, le coureur de la formation Décathlon CMA CGM n’a toujours pas définitivement tranché. Mais voilà que la décision de Seixas ne saurait tarder…
A seulement 19 ans, Paul Seixas a montré lors de Liège-Bastogne-Liège qu’il pouvait tenir tête à Tadej Pogacar. De quoi alors mettre l’eau à la bouche de nombreux fans qui veulent désormais revoir ce duel sur les routes du Tour de France. Alors que Slovène sera bien évidemment au départ pour aller chercher un cinquième maillot jaune, on ne sait aujourd’hui pas si cela sera le cas du Français. A 19 ans, Seixas pourrait découvrir la Grande Boucle pour la première fois. Est-il prêt pour cela ? Le coureur de la formation Décathlon CMA CGM doit se décider concernant une participation ou non.
La réponse de Seixas est imminente
Participera ? Ne participera pas ? Pour le moment, on n’est donc toujours pas fixé sur la présence ou non de Paul Seixas au départ du prochain Tour de France. La réponse du Français va toutefois tomber d’ici peu. En effet, selon les informations de La Tribune Dimanche, c’est en début de semaine que Seixas devrait dire s’il s’aligne sur la Grande Boucle ou non à travers un message posté sur ses réseaux sociaux. Et comme l’explique le média français, dernièrement, la tendance était à ce que Paul Seixas soit au départ à Barcelone le 4 juillet prochain.
« On peut le tuer le gamin »
Le fait est que dernièrement, certains avaient appelé Paul Seixas à ne pas se présenter au Tour de France 2026. Pierre Rolland avait lui été très alarmiste, allant jusqu’à expliquer : « Le Tour de France, ce n'est pas uniquement faire du vélo. Le Tour de France, ce sont des sollicitations du matin au soir. C'est être réveillé à 6h du matin parce que tu as un contrôle antidopage, répondre aux médias le matin et le soir après l'étape, puis contrôle le soir. On peut être contrôlé jusqu'à trois par jour quand on est cycliste. Tout ça, ça s'apprend. Mais si en plus, il y a toute la bulle Tour de France qui vient l'assommer, mais on peut le tuer le gamin. On peut le tuer. Mais je ne parle pas d'âge ! Il faut juste choisir les bons combats ».