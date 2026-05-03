Paul Seixas : La nouvelle indication sur sa participation au prochain Tour de France

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après ce qu’on a vu de Paul Seixas lors des classiques ardennaises, tout le monde attend désormais que le Français s’aligne au départ du prochain Tour de France. Sera-t-il alors au départ de Barcelone le 4 juillet prochain ? Pour le moment, le coureur de la formation Décathlon CMA CGM n’a toujours pas définitivement tranché. Mais voilà que la décision de Seixas ne saurait tarder…

A seulement 19 ans, Paul Seixas a montré lors de Liège-Bastogne-Liège qu’il pouvait tenir tête à Tadej Pogacar. De quoi alors mettre l’eau à la bouche de nombreux fans qui veulent désormais revoir ce duel sur les routes du Tour de France. Alors que Slovène sera bien évidemment au départ pour aller chercher un cinquième maillot jaune, on ne sait aujourd’hui pas si cela sera le cas du Français. A 19 ans, Seixas pourrait découvrir la Grande Boucle pour la première fois. Est-il prêt pour cela ? Le coureur de la formation Décathlon CMA CGM doit se décider concernant une participation ou non.

La réponse de Seixas est imminente Participera ? Ne participera pas ? Pour le moment, on n’est donc toujours pas fixé sur la présence ou non de Paul Seixas au départ du prochain Tour de France. La réponse du Français va toutefois tomber d’ici peu. En effet, selon les informations de La Tribune Dimanche, c’est en début de semaine que Seixas devrait dire s’il s’aligne sur la Grande Boucle ou non à travers un message posté sur ses réseaux sociaux. Et comme l’explique le média français, dernièrement, la tendance était à ce que Paul Seixas soit au départ à Barcelone le 4 juillet prochain.