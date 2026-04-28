Paul Seixas sur le Tour de France 2026 : Un gros coup aussi pour France Télévisions ?

Nouveau prodige du cyclisme mondial, Paul Seixas semble être l'un des seuls à pouvoir tenter de rivaliser avec Tadej Pogacar, ce qui rendrait sa présence très intéressante sur le Tour de France. Et comme l'explique Christian Prudhomme, directeur de la Grande Boucle, cela pourrait également susciter un engouement général qui serait également favorable à France Télévisions
Après sa victoire sur le Tour de Catalogne puis sur la Flèche wallonne, Paul Seixas a confirmé qu'il était bien le plus grand espoir du cyclisme mondial dimanche lors de Liège-Bastogne-Liège. Le Français a effectivement été le seul en mesure de suivre Tadej Pogacar avant que le Slovène ne porte l'attaquant décisive. Un bel avant-goût de ce que pourrait être leur duel sur le Tour de France. Mais encore faut-il que le coureur Decathlon CMA CGM Team soit présent sur les routes de la Grande Boucle. C'est d'ailleurs ce qu'espère Christian Prudhomme, directeur du Tour de France.
Christian Prudhomme veut voir Paul Seixas sur le Tour de France
« Je n’ai pas la réponse. Faut-il comparer avec ce qu’il se passait il y a trente ou quarante ans ? À l’époque, Hinault avait attendu un peu avant de faire le Tour, mais avec le vélo d’aujourd’hui, n’est-on pas précoce plus tôt ? La maturité tardive, qui était la règle avant, est-elle encore d’usage avec lui ? En tout cas, s’il venait sur le Tour cet été, on l’accueillerait à bras ouverts (rires)… Cela redistribuerait les cartes, mais selon moi, Pogacar serait toujours le grand favori au départ », concède-t-il dans un premier temps dans les colonnes de Ouest-France, avant d'afficher sa volonté de voir Paul Seixas sur les routes du Tour de France.
«Si Seixas venait, pour nous, ça compterait énormément aussi»
« Que signifierait sa présence ? L’entrée dans l’espérance. Se dire que, peut-être… Il soulève en plus un formidable enthousiasme. En Espagne, pour les 100 jours du Grand départ de Barcelone, tous les journalistes espagnols m’ont parlé de lui. Tous, sans exception. Ça aussi, je n’avais jamais connu… Il peut nous faire rêver. Je ne dis pas qu’il va gagner le Tour, bien sûr, mais je pense qu’il peut nous faire rêver, et je pense que ça peut durer jusqu’à Montmartre, le dernier jour », ajoute Christian Prudhomme, convaincu que la présence de Paul Seixas serait également bénéfique pour les audiences de France Télévisions : « L’année dernière, France Télévisions a battu des records d’audience sur le Tour, donc l’intérêt du Tour ne s’est pas démenti, bien au contraire. Après, oui, je ne vais pas le nier, si Seixas venait, pour nous, ça compterait énormément aussi. D’ailleurs, je vous le dis comme ça, de notre côté, en fonction, on se prépare à changer quelques formules sur les programmes du Tour qu’on va distribuer (rires)… »