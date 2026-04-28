Paul Seixas sur le Tour de France 2026 : Un gros coup aussi pour France Télévisions ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Nouveau prodige du cyclisme mondial, Paul Seixas semble être l'un des seuls à pouvoir tenter de rivaliser avec Tadej Pogacar, ce qui rendrait sa présence très intéressante sur le Tour de France. Et comme l'explique Christian Prudhomme, directeur de la Grande Boucle, cela pourrait également susciter un engouement général qui serait également favorable à France Télévisions

Après sa victoire sur le Tour de Catalogne puis sur la Flèche wallonne, Paul Seixas a confirmé qu'il était bien le plus grand espoir du cyclisme mondial dimanche lors de Liège-Bastogne-Liège. Le Français a effectivement été le seul en mesure de suivre Tadej Pogacar avant que le Slovène ne porte l'attaquant décisive. Un bel avant-goût de ce que pourrait être leur duel sur le Tour de France. Mais encore faut-il que le coureur Decathlon CMA CGM Team soit présent sur les routes de la Grande Boucle. C'est d'ailleurs ce qu'espère Christian Prudhomme, directeur du Tour de France.

Pour la première fois de sa carrière, Paul Seixas intègre le top 10 du classement UCI. Après les Ardennaises, le Français (19 ans) pointe à la 7e place.



Pour rappel, ce classement est établi sur les 52 dernières semaines. Sur le seul début de saison 2026, Paul Seixas est 2e. pic.twitter.com/Yl10CTieLQ — Le Gruppetto (@LeGruppetto) April 28, 2026

Christian Prudhomme veut voir Paul Seixas sur le Tour de France « Je n’ai pas la réponse. Faut-il comparer avec ce qu’il se passait il y a trente ou quarante ans ? À l’époque, Hinault avait attendu un peu avant de faire le Tour, mais avec le vélo d’aujourd’hui, n’est-on pas précoce plus tôt ? La maturité tardive, qui était la règle avant, est-elle encore d’usage avec lui ? En tout cas, s’il venait sur le Tour cet été, on l’accueillerait à bras ouverts (rires)… Cela redistribuerait les cartes, mais selon moi, Pogacar serait toujours le grand favori au départ », concède-t-il dans un premier temps dans les colonnes de Ouest-France, avant d'afficher sa volonté de voir Paul Seixas sur les routes du Tour de France.