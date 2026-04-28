Paul Seixas sur le Tour de France 2026 : Un consultant de La Chaîne L'EQUIPE lui conseille ne pas y aller !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Encore une fois très impressionnant face à Tadej Pogacar sur Liège-Bastogne-Liège, Paul Seixas semble se présenter comme un candidat crédible au podium du Tour de France. Mais encore faut-il qu'il s'engage sur l'épreuve. Et pour Pierre Rolland, ce serait une très mauvaise idée.

Après son éclatante victoire sur la Flèche wallonne, Paul Seixas a buté sur Tadej Pogacar sur Liège-Bastogne-Liège. Deuxième de l'épreuve, le Français a toutefois offert un combat titanesque au Slovène qui a du s'employer encore plus que d'habitude pour s'imposer. Un duel palpitant qui fait déjà saliver les fans de cyclisme en vue du Tour de France. Seul problème, Paul Seixas n'a toujours pas officialisé sa présence sur la Grande Boucle. Et bien que la tendance soit positive, Pierre Rolland estime que ce serait une mauvaise idée que le Français participe déjà à la plus grande course du monde face à des coureurs expérimentés et qui ont l'habitude de ce genre d'épreuve. Il conseille même à Paul Seixas d'aller sur d'autres grands tours, à commencer par la Vuelta.

Seixas sur le Tour de France : serait-ce trop tôt ? 😢



🗨️ P. Rolland : « Toute la bulle Tour de France risque de l'assommer : on peut le tuer ce gamin ! » #EDS pic.twitter.com/Hx4duIpLV6 — L'Équipe du soir (@lequipedusoir) April 26, 2026

«Qu'il revienne sur le Tour de France pour gagner le Tour de France» « Il a pris une minute aujourd'hui (Dimanche sur Liège-Bastogne-Liège), et Pogacar s'est relevé. Sur le Tour de France, c'est un quart d'heure sur trois semaines. Il finit à un quart d'heure. Mais c'est bien tant mieux ! Apprendre en perdant... Pour moi tu apprends en gagnant. Donc qu'il aille gagner la Clasica San Sebastian, qu'il aille gagner le Tour de Pologne, qu'il aille gagner la Vuelta, et qu'il revienne sur le Tour de France pour gagner le Tour de France, avec l'expérience d'avoir fait une Vuelta et d'avoir porté un maillot de leader, d'avoir été au contrôle antidopage, et au protocole », confie-t-il sur le plateau de L'EQUIPE du Soir, avant de poursuivre.