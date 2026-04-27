Paul Seixas contre Tadej Pogacar : «Il joue la gagne», le scénario qui peut tout changer sur le Tour de France ?

Pierrick Levallet

Et si le cyclisme français tenait son nouveau phénomène en Paul Seixas ? Le coureur de 19 ans a longtemps tenu tête à Tadej Pogacar sur Liège-Bastogne-Liège avant de finalement s’incliner à quelques kilomètres de l’arrivée. Un nouveau duel est donc attendu au Tour de France. Et un scénario pourrait bien tout changer pour Paul Seixas.

Le football français a Kylian Mbappé, le basket a Victor Wembanyama, le rugby a Louis Bielle-Biarrey et Antoine Dupont. Et si le prochain phénomène du cyclisme français s’appelait Paul Seixas ? Du haut de ses 19 ans, le coureur a longtemps suivi Tadej Pogacar sur Liège-Bastogne-Liège avant de finalement s’incliner à environ 14 kilomètres de l’arrivée. On pourrait d’ailleurs revoir un duel entre eux lors du Tour de France. Jérôme Pineau explique toutefois qu’un scénario pourrait tout changer pour Paul Seixas cet été.

Paul Seixas en danger pour le Tour de France : «On peut le tuer» https://t.co/fZ34QBKUcX — le10sport (@le10sport) April 27, 2026

«S’il y va cette année, c’est pour faire un grand résultat» « Si Paul Seixas va sur le Tour de France, il y va pour être dans le Top 5 et viser le podium. C’est un garçon qui, un jour, veut et va gagner le Tour de France. S’il y va cette année, c’est pour faire un grand résultat. L’année dernière, le deuxième coureur c’était Vingegaard et il n’était pas prêt. Là, il le sera peut-être mais il aura fait le Giro. Et l’autre coureur dans cette galaxie là, c’est Paul Seixas. [...] Si Pogacar se blesse et est forfait ? Là, il joue la gagne oui » a confié le consultant de RMC dans le Super Moscato Show.