OM : La terrible statistique d’Abdelli depuis son arrivée à Marseille

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Recruté lors du dernier mercato hivernal en provenance d’Angers, Himad Abdelli peine à être un véritable renfort pour l’OM depuis son arrivée. Pire encore, le milieu de terrain âgé de 26 ans, entré en fin de match dimanche face à l’OGC Nice (1-1), a une statistique peu glorieuse à son actif lorsqu’il est sur la pelouse.

Encore une fois, l’OM s’est fait rejoindre dans les derniers instants de la rencontre dimanche lors de la réception de l’OGC Nice (1-1). Après l’ouverture du score de Pierre-Emile Hojbjerg (66e), l’ancien marseillais Elye Wahi a égalisé sur penalty (88e), permettant aux Aiglons de ramener un point précieux de leur déplacement au Vélodrome. En ce qui concerne les Olympiens, ils voient la Ligue des champions s’éloigner encore un peu plus et comptent désormais quatre points de retard sur l’OL et le LOSC, troisièmes à égalité.

MAUVAISE OPÉRATION des Marseillais qui concèdent le match nul dans ce derby électrique ⚡️#OMOGCN pic.twitter.com/VLl4FEYrd8 — L1+ (@ligue1plus) April 26, 2026

La terrible statistique d’Abdelli avec l’OM S’il est loin d’être le seul responsable de ce mauvais résultat, Himad Abdelli en a été un des acteurs, lui qui a remplacé Quinten Timber à la 81e minute. Recruté contre un montant estimé à environ 3M€ en provenance d’Angers lors du dernier mercato hivernal, l’international algérien (8 sélections) déçoit depuis son arrivée. Comme indiqué par Foot Mercato, l’OM ne s’est d’ailleurs jamais imposé lorsque le milieu de terrain âgé de 26 ans a passé au moins 10 minutes sur la pelouse. Marseille n’a gagné que contre l’OL (3-2) et Metz (3-1) avec Himad Abdelli sur le terrain et ce dernier avait joué 1 et 5 minutes lors de ces deux rencontres.