OM : La terrible statistique d’Abdelli depuis son arrivée à Marseille

Recruté lors du dernier mercato hivernal en provenance d’Angers, Himad Abdelli peine à être un véritable renfort pour l’OM depuis son arrivée. Pire encore, le milieu de terrain âgé de 26 ans, entré en fin de match dimanche face à l’OGC Nice (1-1), a une statistique peu glorieuse à son actif lorsqu’il est sur la pelouse.
Encore une fois, l’OM s’est fait rejoindre dans les derniers instants de la rencontre dimanche lors de la réception de l’OGC Nice (1-1). Après l’ouverture du score de Pierre-Emile Hojbjerg (66e), l’ancien marseillais Elye Wahi a égalisé sur penalty (88e), permettant aux Aiglons de ramener un point précieux de leur déplacement au Vélodrome. En ce qui concerne les Olympiens, ils voient la Ligue des champions s’éloigner encore un peu plus et comptent désormais quatre points de retard sur l’OL et le LOSC, troisièmes à égalité.
La terrible statistique d’Abdelli avec l’OM
S’il est loin d’être le seul responsable de ce mauvais résultat, Himad Abdelli en a été un des acteurs, lui qui a remplacé Quinten Timber à la 81e minute. Recruté contre un montant estimé à environ 3M€ en provenance d’Angers lors du dernier mercato hivernal, l’international algérien (8 sélections) déçoit depuis son arrivée. Comme indiqué par Foot Mercato, l’OM ne s’est d’ailleurs jamais imposé lorsque le milieu de terrain âgé de 26 ans a passé au moins 10 minutes sur la pelouse. Marseille n’a gagné que contre l’OL (3-2) et Metz (3-1) avec Himad Abdelli sur le terrain et ce dernier avait joué 1 et 5 minutes lors de ces deux rencontres.
Abdelli visé par les critiques de Beye
Dimanche soir au sortir du match nul concédé contre l’OGC Nice, Habib Beye a regretté le manque d’impact de ses remplaçants après leur entrée en jeu : « C'est psychologique, je pense, par rapport à ce qu'on vit cette saison. Par contre, je trouve que ça a duré cinq minutes. Il y a deux situations. Une qu'on leur offre et une qu'ils se créent. Mais après ça, on a d'autres situations derrière pour marquer le deuxième but. Je pense que c'est là où on ressent de la frustration et de l'agacement. Et je l'ai dit, ce n'est pas suffisant pour certains. On peut toujours revendiquer, mais quand vous rentrez dans un match comme celui-ci, il faut rentrer au niveau du match. Il faut rentrer sur l'importance du match. Et ça n'a pas été notre cas sur la fin. » D’après les informations de RMC Sport, Himad Abdelli, bien qu’il n’ait pas été cité, était visé par les propos de l’entraîneur de l’OM.