«Il n'a rien à faire à l'OM» : Pierre Ménès balance sur un joueur qui vient d'arriver à Marseille !

Lors du dernier mercato hivernal, l'OM a bouclé la signature d'Himad Abdelli. En effet, le club de Frank McCourt a déboursé environ 2,75M€ pour s'attacher les services de l'international algérien. Toutefois, à en croire Pierre Ménès, le milieu de terrain de 26 ans n'a pas le niveau pour évoluer à l'OM.
Très performant sous les couleurs du SCO d'Angers, Himad Abdelli a alerté la direction de l'OM. En effet, le club marseillais a fait le nécessaire pour finaliser le transfert de l'international algérien. Pour rafler la miser sur ce dossier, l'OM de Frank McCourt a formulé une offre d'environ 2,75M€. Et le 2 février 2026, l'écurie phocéenne a officialisé l'arrivée du milieu de terrain de 26 ans.
Mercato : Abdelli a signé à l'OM le 2 février
Arrivé à l'OM il y a deux mois et demi, Himad Abdelli a été titularisé par Habib Beye ce samedi à Lorient. Toutefois, à en croire Pierre Ménès, le coach marseillais a fait une erreur en alignant son numéro 8 d'entrée. De surcroit, le journaliste français a affirmé que l'OM n'aurait jamais dû recruter Himad Abdelli.
«C'est un joueur qui n'a pas le niveau de ce club»
« Lorient a su appuyer là où ça fait mal pour Marseille. En même temps, tout leur fait mal à Marseille, donc c'est un peu moins compliqué. On va d'abord disséquer la compo d'équipe de départ d'Habib Beye. Il s'est peut-être dit que puisque Lorient était très affaibli défensivement, il fallait jouer très offensif. Mais de là à jouer avec trois attaquants, Paixao et Traoré en piston, et en plus d'aligner Abdelli dans le duo du milieu de terrain avec Hojbjerg, au départ, avant le coup d'envoi, ça m'a semblé être un peu une idée du démon. Et ça s'est évidemment concrétisé tout le match. Abdelli, il faut quand même dire les choses comme elles sont, il n'a rien à faire à l'OM. C'est un joueur qui n'a pas le niveau de ce club. Il n'était pas le seul aujourd'hui (samedi) », a jugé Pierre Ménès dans une vidéo publiée sur sa chaine YouTube Pierrot Le Foot. En fin de contrat le 30 juin 2030, Himad Abdelli sera-t-il toujours à l'OM la saison prochaine ? Affaire à suivre...