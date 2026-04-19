«Il n'a rien à faire à l'OM» : Pierre Ménès balance sur un joueur qui vient d'arriver à Marseille !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato hivernal, l'OM a bouclé la signature d'Himad Abdelli. En effet, le club de Frank McCourt a déboursé environ 2,75M€ pour s'attacher les services de l'international algérien. Toutefois, à en croire Pierre Ménès, le milieu de terrain de 26 ans n'a pas le niveau pour évoluer à l'OM.

Très performant sous les couleurs du SCO d'Angers, Himad Abdelli a alerté la direction de l'OM. En effet, le club marseillais a fait le nécessaire pour finaliser le transfert de l'international algérien. Pour rafler la miser sur ce dossier, l'OM de Frank McCourt a formulé une offre d'environ 2,75M€. Et le 2 février 2026, l'écurie phocéenne a officialisé l'arrivée du milieu de terrain de 26 ans.

OM : Pavard «indigne», Balerdi «ridicule»… Ils prennent très cher dans la presse marseillaise https://t.co/ZWuPOnvai5 — le10sport (@le10sport) April 19, 2026

Mercato : Abdelli a signé à l'OM le 2 février Arrivé à l'OM il y a deux mois et demi, Himad Abdelli a été titularisé par Habib Beye ce samedi à Lorient. Toutefois, à en croire Pierre Ménès, le coach marseillais a fait une erreur en alignant son numéro 8 d'entrée. De surcroit, le journaliste français a affirmé que l'OM n'aurait jamais dû recruter Himad Abdelli.