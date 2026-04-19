OM : Pavard «indigne», Balerdi «ridicule»… Ils prennent très cher dans la presse marseillaise

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce samedi après-midi, sur la pelouse de Lorient, l’OM s’est un peu plus enfoncé dans la crise. Alors que le club phocéen se bat pour se qualifier en Ligue des Champions, les Merlus ont fait tomber les joueurs d’Habib Beye (2-0). Ces derniers n’ont clairement pas été à la hauteur, livrant une prestation exécrable. Et voilà que certains joueurs de l’OM n’ont pas été épargnés par la presse régionale, à commencer par Benjamin Pavard et Leonardo Balerdi.

Après une victoire face à Metz la semaine dernière, l’OM est retombé dans ses travers ce samedi. Sur la pelouse de Lorient, le club phocéen a été extrêmement décevant, s’inclinant (2-0) et perdant de précieux dans la course à la Ligue des Champions. La crise frappe à nouveau de plein fouet l’OM avec cette défaite et voilà qu’après ce revers, Medhi Benatia n’a pas mâché ses mots devant les journalistes : « C'est un scandale, quand tu joues une équipe pratiquement en vacances (très belle équipe) et que tu as cinq finales. On fait des stages, ça nous coûte des sous mais tu veux bosser, te retrouver et recréer du liant. Combien de joueurs ont renversé la table dans le vestiaire? Zéro ».

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Pavard et Balerdi provoquent la chute de l’OM Ce samedi, à Lorient, il y a des joueurs de l’OM qui n’ont pas été à la hauteur. La Provence n’en a pas épargné certains d’ailleurs. Benjamin Pavard a ainsi hérité de la note de 2/10 avec comme commentaire : « Une nouvelle fois, comme trop souvent depuis le début de son aventure marseillaise, le champion du monde a réalisé une prestation indigne de son statut. Impliqué sur les deux buts, il réalise une nouvelle « passe décisive » pour Katseris tandis que son alignement sur le but du break est plus que suspect ». Même note également pour Leonardo Balerdi, qui en prend pour son grade de la part du quotidien régional : « Comme d’habitude, la partie avait bien commencé pour l’ancien capitaine. Vigilant dans les airs, repoussant le danger, le Balerdi des bons jours était espéré. Mais l’Argentin est retombé dans ses travers. Ridicule en duo avec Pavard sur l’ouverture du score de Katseris, il a été dépassé sur le but de Dieng avec à chaque fois une erreur d’alignement ».