«Il faut être fou pour jouer à l'OM» : L'aveu surprenant d'un joueur d'Habib Beye

Du côté de Marseille, la ferveur est intense autour du club phare de la ville : l'OM. Si bien qu'il n'est pas possible pour tout joueur de football d'y supporter la pression au quotidien si l'on se fie à l'expérience de Geronimo Rulli qui a rallier la cité phocéenne à l'été 2024. Cependant, il a affirmé en interview avec beIN SPORTS qu'il peut pour sa part arborer la tunique de n'importe quel club désormais.
L'OM a brûlé un joker important samedi après-midi sur le terrain du FC Lorient. Battus par les Merlus sur le score de 2 buts à 0, les hommes d'Habib Beye se sont un peu plus compliqués la tâche pour la course à la qualification pour la Ligue des champions. Et pourtant, les joueurs s'étaient rendus en stage à Marbella pour le bien de la cohésion de groupe et dans l'optique de préparer du mieux que possible ce sprint final. C'est pour le moment un échec.
Le constat clair de Geronimo Rulli
Le retour à Marseille s'annonce tumultueux pour les joueurs de l'OM au vu de leur performance de samedi. Mais pas de quoi prendre par surprise Geronimo Rulli. Le gardien de l'Olympique de Marseille, champion du monde avec l'Argentine, sait qu'il faut être quelque peu dérangé pour vivre une aventure à Marseille. « Il faut être un peu fou pour jouer ici. Pour jouer gardien et pour jouer à Marseille ». a confié Rulli en interview avec Omar da Fonseca pour beIN SPORTS.
«Tous les joueurs ne peuvent pas jouer dans cette équipe, mais que si tu joues dans cette équipe, tu peux jouer dans tous les clubs»
Un entretien diffusé samedi pendant l'avant-match de ce FC Lorient - OM (2-0). D'ailleurs, Rulli en profitait pour faire passer un message lourd de sens. Selon son analyse après près de deux années passées à l'Olympique de Marseille, tout le monde ne pourrait pas y jouer. « Je peux le dire maintenant que j'ai joué plusieurs matchs depuis plus d'un an. Je pense que tous les joueurs ne peuvent pas jouer dans cette équipe, mais que si tu joues dans cette équipe, tu peux jouer dans tous les clubs ».