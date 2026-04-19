«Il faut être fou pour jouer à l'OM» : L'aveu surprenant d'un joueur d'Habib Beye

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Du côté de Marseille, la ferveur est intense autour du club phare de la ville : l'OM. Si bien qu'il n'est pas possible pour tout joueur de football d'y supporter la pression au quotidien si l'on se fie à l'expérience de Geronimo Rulli qui a rallier la cité phocéenne à l'été 2024. Cependant, il a affirmé en interview avec beIN SPORTS qu'il peut pour sa part arborer la tunique de n'importe quel club désormais.

L'OM a brûlé un joker important samedi après-midi sur le terrain du FC Lorient. Battus par les Merlus sur le score de 2 buts à 0, les hommes d'Habib Beye se sont un peu plus compliqués la tâche pour la course à la qualification pour la Ligue des champions. Et pourtant, les joueurs s'étaient rendus en stage à Marbella pour le bien de la cohésion de groupe et dans l'optique de préparer du mieux que possible ce sprint final. C'est pour le moment un échec.

😂🇦🇷 Geronimo Rulli interviewé par Omar Da Fonseca, c'est quelque chose !



🗣️ Rulli : "Il faut être un peu fou pour jouer à l'OM !"#beINLigue1 #FCLOM pic.twitter.com/ZnMMa5PJjp — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 18, 2026

Le constat clair de Geronimo Rulli Le retour à Marseille s'annonce tumultueux pour les joueurs de l'OM au vu de leur performance de samedi. Mais pas de quoi prendre par surprise Geronimo Rulli. Le gardien de l'Olympique de Marseille, champion du monde avec l'Argentine, sait qu'il faut être quelque peu dérangé pour vivre une aventure à Marseille. « Il faut être un peu fou pour jouer ici. Pour jouer gardien et pour jouer à Marseille ». a confié Rulli en interview avec Omar da Fonseca pour beIN SPORTS.