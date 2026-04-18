«C'est un scandale» : La défaite de trop pour l’OM, Medhi Benatia se lâche contre les joueurs devant les journalistes !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Furieux du visage affiché par les joueurs de l’OM sur la pelouse du FC Lorient (0-2) ce samedi, Medhi Benatia, le directeur sportif du club, a pris la parole en zone mixte pour mettre un gros coup de pression aux protégés de Habib Beye.

Medhi Benatia avait besoin de vider son sac après la défaite de l’OM sur la pelouse du FC Lorient (0-2). À la lutte pour une place en Ligue des champions, les hommes d’Habib Beye ont perdu trois points précieux ce samedi après-midi au terme d’une nouvelle prestation très décevante. Le troisième revers en quatre matchs pour les Marseillais, qui ont reçu un gros coup de pression de la part de leur directeur sportif, de passage en zone mixte.

🚨🚨 « 𝗖'𝗘𝗦𝗧 𝗨𝗡 𝗦𝗖𝗔𝗡𝗗𝗔𝗟𝗘, 𝗠𝗢𝗜, 𝗜𝗟 𝗡𝗘 𝗙𝗔𝗨𝗧 𝗣𝗔𝗦 𝗠'𝗘𝗡𝗙𝗨𝗠𝗘𝗥. 𝗝𝗘 𝗟𝗘𝗨𝗥 𝗔𝗜 𝗗𝗜𝗧 𝗗𝗘 𝗡𝗘 𝗥𝗜𝗘𝗡 𝗣𝗥𝗘́𝗩𝗢𝗜𝗥 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗘𝗦 𝗤𝗨𝗔𝗧𝗥𝗘 𝗣𝗥𝗢𝗖𝗛𝗔𝗜𝗡𝗘𝗦 𝗦𝗘𝗠𝗔𝗜𝗡𝗘𝗦. » 😱



Medhi Benatia 🇲🇦 n’a 𝗣𝗔𝗦 𝗠𝗔̂𝗖𝗛𝗘́ 𝗦𝗘𝗦… pic.twitter.com/sQj7xcenRK — Actu Foot (@ActuFoot_) April 18, 2026

« Quand tu es ici, tu as toujours un sens de responsabilité » « Je ne comptais plus prendre la parole jusqu'à la fin de la saison car on a beaucoup trop parlé les six premiers mois. Comme je l'ai expliqué aux joueurs, quand tu es ici, tu as toujours un sens de responsabilité. Moi je n'ai pas de problème qu'on me dise que j'ai ramené un entraîneur sur un projet qui devait rester plus longtemps mais qui est parti, pas de problème. Qu'on me dise que les joueurs que j'ai ramenés et qui étaient très bons en septembre et qui aujourd'hui sont très mauvais, pas de problème. Que j'ai ramené un nouveau coach qui n'est pas bon non plus, je l'accepte... Mais quand je vois les matchs qu'on joue aujourd'hui, même si je n'ai pas envie de parler, je suis obligé de venir devant la presse », a commencé Medhi Benatia, rapporté par RMC.