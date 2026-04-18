«C'est un scandale» : La défaite de trop pour l’OM, Medhi Benatia se lâche contre les joueurs devant les journalistes !

Furieux du visage affiché par les joueurs de l’OM sur la pelouse du FC Lorient (0-2) ce samedi, Medhi Benatia, le directeur sportif du club, a pris la parole en zone mixte pour mettre un gros coup de pression aux protégés de Habib Beye.
Medhi Benatia avait besoin de vider son sac après la défaite de l’OM sur la pelouse du FC Lorient (0-2). À la lutte pour une place en Ligue des champions, les hommes d’Habib Beye ont perdu trois points précieux ce samedi après-midi au terme d’une nouvelle prestation très décevante. Le troisième revers en quatre matchs pour les Marseillais, qui ont reçu un gros coup de pression de la part de leur directeur sportif, de passage en zone mixte.
« Quand tu es ici, tu as toujours un sens de responsabilité »
« Je ne comptais plus prendre la parole jusqu'à la fin de la saison car on a beaucoup trop parlé les six premiers mois. Comme je l'ai expliqué aux joueurs, quand tu es ici, tu as toujours un sens de responsabilité. Moi je n'ai pas de problème qu'on me dise que j'ai ramené un entraîneur sur un projet qui devait rester plus longtemps mais qui est parti, pas de problème. Qu'on me dise que les joueurs que j'ai ramenés et qui étaient très bons en septembre et qui aujourd'hui sont très mauvais, pas de problème. Que j'ai ramené un nouveau coach qui n'est pas bon non plus, je l'accepte... Mais quand je vois les matchs qu'on joue aujourd'hui, même si je n'ai pas envie de parler, je suis obligé de venir devant la presse », a commencé Medhi Benatia, rapporté par RMC.
« Moi, il ne faut pas m’enfumer »
« C'est un scandale, quand tu joues une équipe pratiquement en vacances (très belle équipe) et que tu as cinq finales. On fait des stages, ça nous coûte des sous mais tu veux bosser, te retrouver et recréer du liant. Combien de joueurs ont renversé la table dans le vestiaire? Zéro. Tu joues à l'Olympique de Marseille, tu joues un match comme ça et tu l’acceptes, a ajouté le dirigeant phocéen, qui quittera ses fonctions à l’issue de la saison. Moi, il ne faut pas m'enfumer. Quand tu joues Lorient à 17h, qui n'a rien à jouer, et que tu ne gagnes pas un duel et que tu n'es pas entreprenant… C'est facile, "le logo il est pas beau", c'est pas mon problème je parle football. Je leur ai dit de ne rien prévoir pour les quatre prochaines semaines. On va passer un peu plus de temps ensemble, à la Commanderie. On va bosser. Si on doit passer les quatre semaines ensemble, on va les passer ensemble. » L’ambiance est électrique à l’OM…