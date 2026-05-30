PSG : Le secret d'Ousmane Dembélé révélé par un ancien de la maison ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Luis Enrique a pris la décision de repositionner Ousmane Dembélé à la pointe de l'attaque au début de l'année 2025. Ce qui a fait basculer, entre autres, le destin du PSG lors de la dernière campagne victorieuse de Ligue des champions et éventuellement pour la nouvelle conquête en cas de succès contre Arsenal ce samedi. Son ancien coéquipier Alexandre Letellier a dévoilé le secret de la finition de Dembélé.

Le Paris Saint-Germain est à quelques heures d'éventuellement vivre une soirée historique. Un back-to-back après un premier sacre en Ligue des champions le 31 mai dernier face à l'Inter à Munich. Rendez-vous à Budapest cette fois-ci pour un duel de champions entre le vainqueur de la Ligue 1 et celui de la Premier League : Arsenal. Le Ballon d'or 2025 Ousmane Dembélé pourrait être la clé de cette finale. D'autant plus qu'il a développé une arme destructrice dans la surface de réparation.

«Des zones qui pour les gardiens sont pénibles» Son ancien coéquipier Alexandre Letellier, ex-troisième gardien du PSG, a livré les coulisses de cette transformation du champion du monde devant le but depuis qu'il a signé au Paris Saint-Germain en 2023. « Ce qui est compliqué, c'est qu'il frappe des deux pieds. Ca va être plus le style à enrouler en dehors de la surface et à frapper très fort à l'intérieur. Le fait qu'il ait les deux pieds fausse beaucoup les pistes pour les gardiens. Il est donc très compliqué à lire. Et quand il est dans la surface et qu'il frappe très fort parce qu'il a une frappe très lourde, ça vient tellement vite. Il arrive souvent à les mettre dans des zones qui pour les gardiens sont pénibles. Il a mis des buts comme ça où il frappe souvent pas loin de la tête et au niveau des épaules ».