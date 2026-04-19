«Tourner la page De Zerbi pour ça...» : Habib Beye se fait allumer après la défaite de l'OM

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En février dernier, l’OM décidait de se séparer de Roberto De Zerbi. Remplacé dans la foulée par Habib Beye, l’Italien a laissé un vide à Marseille. De nouveau battu ce samedi après-midi en Ligue 1, le club phocéen ne parvient pas à décoller, et certains observateurs commencent à se montrer inquiétés par le coach sénégalais. Explications.

L’OM n’y arrive plus. Battu à Lorient (2-0) ce samedi après-midi, le club marseillais subit un très gros coup d’arrêt dans la course à la Ligue des Champions. Auteur d’une prestation inquiétante la formation d’Habib Beye ne parvient pas à engranger des points importants. Surtout, Marseille a subi une troisième défaite en quatre matchs, après avoir perdu contre le LOSC et l’AS Monaco, deux concurrents pour la qualification en C1.

Tourner la page De Zerbi pour ça… il va falloir nous éclairer. Parce qu’avec un tel contenu, il se serait fait découper. — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) April 18, 2026

« Tourner la page De Zerbi pour ça… » Les débuts d’Habib Beye sur le banc de l’OM ne sont clairement pas simples, et les critiques commencent à se multiplier autour de l’ancien défenseur central. Sur son compte X, le journaliste Abdellah Boulma critique notamment le départ de De Zerbi pour faire place à l’ancien coach du Stade Rennais. « Tourner la page De Zerbi pour ça… il va falloir nous éclairer. Parce qu’avec un tel contenu, il se serait fait découper », écrit ce dernier sur le réseau social. A son arrivée à Marseille, Habib Beye avait quant à lui affirmé qu’il se sentait capable de résister à cette pression à l’OM.