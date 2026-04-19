«Tourner la page De Zerbi pour ça...» : Habib Beye se fait allumer après la défaite de l'OM

En février dernier, l’OM décidait de se séparer de Roberto De Zerbi. Remplacé dans la foulée par Habib Beye, l’Italien a laissé un vide à Marseille. De nouveau battu ce samedi après-midi en Ligue 1, le club phocéen ne parvient pas à décoller, et certains observateurs commencent à se montrer inquiétés par le coach sénégalais. Explications.
L’OM n’y arrive plus. Battu à Lorient (2-0) ce samedi après-midi, le club marseillais subit un très gros coup d’arrêt dans la course à la Ligue des Champions. Auteur d’une prestation inquiétante la formation d’Habib Beye ne parvient pas à engranger des points importants. Surtout, Marseille a subi une troisième défaite en quatre matchs, après avoir perdu contre le LOSC et l’AS Monaco, deux concurrents pour la qualification en C1.
« Tourner la page De Zerbi pour ça… »
Les débuts d’Habib Beye sur le banc de l’OM ne sont clairement pas simples, et les critiques commencent à se multiplier autour de l’ancien défenseur central. Sur son compte X, le journaliste Abdellah Boulma critique notamment le départ de De Zerbi pour faire place à l’ancien coach du Stade Rennais. « Tourner la page De Zerbi pour ça… il va falloir nous éclairer. Parce qu’avec un tel contenu, il se serait fait découper », écrit ce dernier sur le réseau social. A son arrivée à Marseille, Habib Beye avait quant à lui affirmé qu’il se sentait capable de résister à cette pression à l’OM.
Habib Beye capable d’encaisser la pression
« Je n’ai rien à prouver à qui que ce soit. Si je suis là, c’est parce que j’ai travaillé et il faut que je prouve que ce travail-là peut permettre de répondre aux objectifs. Je ne considère pas que l’équipe est malade, c’est une question de dynamique. Il y a une grande qualité de travail ici. C’est encore une évolution dans ma carrière et il faut que j’assume, mais je n’ai aucun problème avec ça. Je me sens prêt à ça. Il faut savoir accepter cette pression », déclarait le Sénégalais.