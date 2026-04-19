Le PSG va réaliser un gros mercato ? Luis Enrique pose une condition très précise !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Toujours en lice afin de réaliser une nouvelle saison historique, le PSG s’active en coulisses au niveau de son mercato. Le club de la capitale a déjà identifié plusieurs profils et Luis Campos a déjà échangé avec de nombreux intermédiaires. Très impliqué dans le recrutement, Luis Enrique a d’ailleurs posé une condition à ce propos. Explications.

Le PSG pourrait se montrer offensif cet été. Si l’année dernière, le club parisien s’était montré très tranquille sur le marché des transferts, les prochaines semaines seront à suivre de près côté mercato parisien. Comme à son habitude, Paris devrait se positionner sur des jeunes joueurs prometteurs. Et à en croire les dernières révélations de l’Equipe, Luis Campos a déjà enclenché certaines manœuvres. En effet, le dirigeant portugais a notamment échangé avec les représentants de Gabriel Martinelli (Arsenal) et de Yan Diomandé (RB Leipzig).

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Joao Neves et William Pacho prolongent 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝟱 𝗮𝗻𝘀. ⏳



Quant à l'Espagnol, il a signé 1 an supplémentaire (2028) avec 𝟭 𝗮𝗻𝗻𝗲́𝗲 𝗱'𝗼𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻. 🤝



🗞️ @FabriceHawkins pic.twitter.com/VnQoYIMo5t — Actu Foot (@ActuFoot_) April 16, 2026

Le PSG très précis sur le mercato Luis Campos et Luis Enrique sont ouverts à tout type de profils pour renforcer l’équipe première, même si selon le quotidien sportif, le PSG privilégie une arrivée en attaque et une en défense. Le club de la capitale ne fera pas non plus des folies cet été, alors qu’en interne, le club parisien affirme vouloir conserver une certaine stabilité au sein de son effectif, ainsi qu’une colonne vertébrale. L’entraîneur espagnol lui, va également avoir un gros rôle à jouer dans ces futurs transferts.