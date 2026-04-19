Le PSG va réaliser un gros mercato ? Luis Enrique pose une condition très précise !

Toujours en lice afin de réaliser une nouvelle saison historique, le PSG s’active en coulisses au niveau de son mercato. Le club de la capitale a déjà identifié plusieurs profils et Luis Campos a déjà échangé avec de nombreux intermédiaires. Très impliqué dans le recrutement, Luis Enrique a d’ailleurs posé une condition à ce propos. Explications.
Le PSG pourrait se montrer offensif cet été. Si l’année dernière, le club parisien s’était montré très tranquille sur le marché des transferts, les prochaines semaines seront à suivre de près côté mercato parisien. Comme à son habitude, Paris devrait se positionner sur des jeunes joueurs prometteurs. Et à en croire les dernières révélations de l’Equipe, Luis Campos a déjà enclenché certaines manœuvres. En effet, le dirigeant portugais a notamment échangé avec les représentants de Gabriel Martinelli (Arsenal) et de Yan Diomandé (RB Leipzig).
Le PSG très précis sur le mercato
Luis Campos et Luis Enrique sont ouverts à tout type de profils pour renforcer l’équipe première, même si selon le quotidien sportif, le PSG privilégie une arrivée en attaque et une en défense. Le club de la capitale ne fera pas non plus des folies cet été, alors qu’en interne, le club parisien affirme vouloir conserver une certaine stabilité au sein de son effectif, ainsi qu’une colonne vertébrale. L’entraîneur espagnol lui, va également avoir un gros rôle à jouer dans ces futurs transferts.
Luis Enrique va trancher
Comme l’indique l’Equipe, Luis Enrique est extrêmement impliqué dans chaque dossier. Si les dirigeants et le coach parisien ne souhaitent pas accumuler et empiler trop de joueurs au sein de l’effectif, l’entraîneur du PSG validera une piste uniquement s'il juge que cette dernière est en capacité de proposer une vraie plus-value directe dans le club. Pour le moment, certains joueurs sont en observation, avec un Luis Campos qui enchaîne les rencontres et les observations. Affaire à suivre de près…