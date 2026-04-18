Jürgen Klopp : Le Real Madrid intéressé, mais il a un autre rêve !

Alexis Brunet

Dans les prochains mois, le Real Madrid va peut-être devoir se trouver un nouvel entraîneur si Alvaro Arbeloa ne résiste pas à la saison blanche qui se profile pour les Madrilènes. La Casa Blanca pisterait notamment Jürgen Klopp, mais ce dernier ne devrait pas rejoindre l’Espagne, car il rêve de devenir le nouveau sélectionneur allemand.

Mercredi soir, le Real Madrid a dit adieu à la Ligue des champions. Le club espagnol a été éliminé au stade des quarts de finale après une nouvelle défaite contre le Bayern Munich (4-3). Déjà éliminés de la Coupe du Roi, les coéquipiers de Kylian Mbappé n’ont plus que le championnat à jouer, mais là encore remporter un trophée sera difficile. Les Madrilènes accusent neuf points de retard sur le FC Barcelone qui est en tête et il ne reste que sept rencontres à disputer.

🚨 JUST IN: Real Madrid want Jürgen Klopp to make the first move.



He has BIG FANS in the club, but they want to understand if he wants to return to the daily job of management.



It has to come from him first. @FabrizioRomano pic.twitter.com/RdfyA4LPs0 — Madrid Xtra (@MadridXtra) April 16, 2026

Jürgen Klopp veut devenir le sélectionneur de l’Allemagne Forcément, si le Real Madrid réalise une saison blanche, Alvaro Arbeloa pourrait être le premier à sauter, lui qui a pris le poste il y a quelques mois pour remplacer Xabi Alonso. La presse espagnole a d’ailleurs déjà sorti quelques noms pour potentiellement remplacer l’actuel coach madrilène et Jürgen Klopp figurerait dans la short list de la Casa Blanca. Problème, l’ancien entraîneur de Liverpool ne souhaiterait pas rejoindre Madrid car d’après AS son grand rêve serait de devenir le sélectionneur de l’Allemagne même si c’est Julian Nagelsmann qui est actuellement à la tête de l’équipe nationale.