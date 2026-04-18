Mercato - Real Madrid : Camavinga au FC Barcelone, une trahison se prépare après son erreur ?

Pierrick Levallet

Mercredi soir, Eduardo Camavinga a fait une erreur qui a précipité l’élimination du Real Madrid contre le Bayern Munich en Ligue des champions. L’international français pourrait d’ailleurs quitter le club madrilène à l’issue de la saison. Et le milieu de terrain de 23 ans pourrait trahir les Merengue en allant chez le rival, le FC Barcelone.

Eduardo Camavinga a, malgré lui, précipité l’élimination du Real Madrid en Ligue des champions. Sanctionné d’un carton rouge, le milieu de terrain de 23 ans a laissé ses partenaires à 10 contre 11 face au Bayern Munich ce mercredi soir. Et presque dans la foulée, les Bavarois ont inscrit deux buts par l’intermédiaire de Luis Diaz et Michael Olise pour s’imposer.

Mercato - Camavinga au PSG ? Fabrizio Romano donne la réponse et évoque une autre possibilité https://t.co/QAqR6uUbU8 — le10sport (@le10sport) April 18, 2026

Le FC Barcelone à l'affût pour Camavinga ? Eduardo Camavinga pourrait donc quitter le Real Madrid à l’issue de la saison. Selon Caught Offside, l’international français aurait plusieurs prétendants sur le mercato. Le PSG, Arsenal, Manchester United ou encore Tottenham suivraient la situation de l’ancien du Stade Rennais. Le média britannique précise toutefois que le FC Barcelone pourrait également entrer dans la danse si jamais le transfert d’Alessandro Bastoni (Inter) tombe à l’eau.