Mercato - Real Madrid : Camavinga au FC Barcelone, une trahison se prépare après son erreur ?

Mercredi soir, Eduardo Camavinga a fait une erreur qui a précipité l’élimination du Real Madrid contre le Bayern Munich en Ligue des champions. L’international français pourrait d’ailleurs quitter le club madrilène à l’issue de la saison. Et le milieu de terrain de 23 ans pourrait trahir les Merengue en allant chez le rival, le FC Barcelone.
Eduardo Camavinga a, malgré lui, précipité l’élimination du Real Madrid en Ligue des champions. Sanctionné d’un carton rouge, le milieu de terrain de 23 ans a laissé ses partenaires à 10 contre 11 face au Bayern Munich ce mercredi soir. Et presque dans la foulée, les Bavarois ont inscrit deux buts par l’intermédiaire de Luis Diaz et Michael Olise pour s’imposer.
Le FC Barcelone à l'affût pour Camavinga ?
Eduardo Camavinga pourrait donc quitter le Real Madrid à l’issue de la saison. Selon Caught Offside, l’international français aurait plusieurs prétendants sur le mercato. Le PSG, Arsenal, Manchester United ou encore Tottenham suivraient la situation de l’ancien du Stade Rennais. Le média britannique précise toutefois que le FC Barcelone pourrait également entrer dans la danse si jamais le transfert d’Alessandro Bastoni (Inter) tombe à l’eau.
Camavinga va imiter Luis Enrique sur le mercato ?
Eduardo Camavinga pourrait donc choisir de trahir les siens pour rejoindre le rival cet été. Il ne serait pas le premier jouer à faire un tel voyage. Un certain Luis Enrique, aujourd’hui entraîneur du PSG, avait quitté le Real Madrid pour rejoindre le FC Barcelone en 1996. Et chez les Blaugrana, l’Espagnol est devenu un véritable leader. Reste maintenant à voir ce qu’Eduardo Camavinga décidera de faire. Pour le moment, un transfert en Premier League serait l’option la plus crédible selon Caught Offside. Le PSG continuerait toutefois de garder un œil sur l’international français, qui était déjà ciblé par les champions d’Europe 2025 lorsqu’il était au Stade Rennais avant de rejoindre le Real Madrid en 2021.