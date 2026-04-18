Mercato - OM : Le nouveau président Stéphane Richard a déjà une idée en tête pour le remplaçant d'Habib Beye ?

En attendant de savoir s’il sera directement qualifié ou non pour la Ligue des champions, ce qui sera très certainement décisif pour l’avenir d’Habib Beye, l’OM et son nouveau président Stéphane Richard auraient déjà une idée pour le remplacer. Il s’agirait de Sergio Conceiçao, déjà pisté par Marseille auparavant et qui pourrait quitter Al-Ittihad.
Quelques jours après son intronisation en tant que président de l’OM, Stéphane Richard, qui prendra officiellement ses fonctions à partir du 2 juillet, a évoqué la situation d’Habib Beye au micro de RTL. Nommé entraîneur le 18 février dernier, le technicien sénégalais s’est engagé jusqu’en juin 2027, mais n’est pas assuré d’être toujours en poste la saison prochaine.
Richard entretient le flou pour l’avenir de Beye
« Il vient de prendre ses fonctions, avec un objectif clair de bien finir la saison, avec les enjeux que l’on connaît autour d’une qualification directe pour la prochaine Ligue des champions. Laissons-lui faire son travail, chaque chose en son temps », a déclaré Stéphane Richard. On l’a donc compris, l’avenir d’Habib Beye sera très certainement conditionné à cette fameuse qualification directe en Ligue des champions. En attendant de savoir si elle sera assurée ou non, l’OM aurait déjà une petite idée de qui pourrait le remplacer.
L’OM toujours intéressé par Conceiçao ?
En effet, d’après les informations de TMW, Marseille suivrait de près la situation de Sergio Conceiçao. Déjà en contact avec l’OM avant l’arrivée de Roberto De Zerbi à l’été 2024, le technicien portugais est sous contrat jusqu’en juin 2028 avec Al-Ittihad, qu’il pourrait quitter à la fin de la saison. En Italie, la Lazio, où il est passé en tant que joueur, serait également intéressée, tout comme Naples en cas de départ d’Antonio Conte. Au mois de février dernier, Foot Mercato indiquait que la direction olympienne pensait déjà à Sergio Conceiçao, avant de finalement enrôler Habib Beye. Le choix de Medhi Benatia, qui quittera ses fonctions une fois l’exercice 2025-2026 terminé.