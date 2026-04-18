Mercato - OM : Le nouveau président Stéphane Richard a déjà une idée en tête pour le remplaçant d'Habib Beye ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En attendant de savoir s’il sera directement qualifié ou non pour la Ligue des champions, ce qui sera très certainement décisif pour l’avenir d’Habib Beye, l’OM et son nouveau président Stéphane Richard auraient déjà une idée pour le remplacer. Il s’agirait de Sergio Conceiçao, déjà pisté par Marseille auparavant et qui pourrait quitter Al-Ittihad.

Quelques jours après son intronisation en tant que président de l’OM, Stéphane Richard, qui prendra officiellement ses fonctions à partir du 2 juillet, a évoqué la situation d’Habib Beye au micro de RTL. Nommé entraîneur le 18 février dernier, le technicien sénégalais s’est engagé jusqu’en juin 2027, mais n’est pas assuré d’être toujours en poste la saison prochaine.

Ces deux clubs dont l’OM doit s’inspirer pour éviter que Frank McCourt perde «des millions d'euros chaque année» https://t.co/TJZTV9kmbr — le10sport (@le10sport) April 18, 2026

Richard entretient le flou pour l’avenir de Beye « Il vient de prendre ses fonctions, avec un objectif clair de bien finir la saison, avec les enjeux que l’on connaît autour d’une qualification directe pour la prochaine Ligue des champions. Laissons-lui faire son travail, chaque chose en son temps », a déclaré Stéphane Richard. On l’a donc compris, l’avenir d’Habib Beye sera très certainement conditionné à cette fameuse qualification directe en Ligue des champions. En attendant de savoir si elle sera assurée ou non, l’OM aurait déjà une petite idée de qui pourrait le remplacer.