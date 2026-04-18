Mercato - PSG : Ousmane Dembélé à Liverpool, le fantasme d'un ancien de la maison pour remplacer Mohamed Salah !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions, le PSG a encore réussi à se défaire de Liverpool. Le club anglais s'est montré dangereux mais n'a pas pu trouver le chemin des filets. La star du club, Mohamed Salah, arrive sur la fin de son aventure à Liverpool et pour le remplacer, toutes les options envisagées. Même Ousmane Dembélé...

Le mois dernier, Mohamed Salah a annoncé qu'il quittera Liverpool à la fin de la saison. L'attaquant égyptien qui évolue là-bas depuis 2017 va laisser un grand vide dans ce club où il a si souvent brillé. Pour la suite, Liverpool souhaite trouver le remplaçant idéal pour continuer d'être efficace sur le terrain. Dominic Matteo, ancien défenseur du club dans les années 1990, s'est intéressé au PSG et plus particulièrement à Ousmane Dembélé.

PSG - «C’est un bon mec» : Un journaliste se livre sur l'attitude d'Ousmane Dembélé https://t.co/aNpzB1UatM — le10sport (@le10sport) April 18, 2026

Salah quitte Liverpool, le rêve dévoilé avec Dembélé Impressionnant depuis l'année dernière, Ousmane Dembélé est entré dans une nouvelle dimension en peu de temps. L'attaquant du PSG a porté les siens vers la victoire finale en Ligue des champions et pourrait bien rééditer l'exploit. Le Ballon d'Or 2025 aurait clairement sa place à Liverpool et Dominic Matteo en rêve déjà. « Salah est irremplaçable vu ses statistiques et son palmarès. Pourtant ils vont bien devoir trouver quelqu’un pour le remplacer. Quand on regarde les joueurs de Premier League actuellement, personne n'a été aussi bon que Salah. Peut-être qu'un joueur plus jeune atteindra ce niveau. Quand je regarde des clubs comme Arsenal, je vois des joueurs comme Saka. Je ne dis pas que Liverpool va recruter Saka, mais ils ont besoin de quelqu'un comme lui, capable d'évoluer sur l'aile et de marquer des buts. Il y a tellement de joueurs au Paris Saint-Germain que j'aimerais recruter… On pourrait aller chercher Dembélé ? Ce serait génial ! » déclare-t-il d'après des propos rapportés par Bet Select.