Mbappé et Vinicius Jr : Leur duo «ne marche pas», le Real Madrid va devoir payer ?

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Presque deux saisons complètes passées ensemble et le constat est terrible pour le Real Madrid si l'on se fie aux sources et propos de Romain Molina : ça ne fonctionne pas entre Vinicius Jr et Kylian Mbappé. Au point où même une vente s'avère être de plus en plus compliquée à envisager. On pourrait bien se diriger vers un nouvel investissement de la part des dirigeants du Real Madrid.

Pour leur premier match ensemble, ils ont remporté la Supercoupe d'Europe en août 2024 contre l' Atalanta (2-0) avec un but de Kylian Mbappé . Dès lors, on pouvait se projeter sur leur collaboration fructueuse au Real Madrid . Néanmoins, près de deux ans plus tard, Mbappé et Vinicius Jr n'ont remporté aucun titre majeur ensemble. Quelques heures après l'élimination du Real Madrid en quart de finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich (3-4), le journaliste Romain Molina a mis les pieds dans le plat pendant une prise de parole sur la chaîne YouTube Colinterview.

Qui va payer 30 millions par an de salaire, une prime à la signature et des commissions d'agents hors Arabie saoudite (où ça ne se bouscule pas au portillon car les sommes demandées par ses agents - et surtout des parasites qui ont essayé de se greffer autour - étaient bien…

«Ses agents ont fait l’Europe entière, même Chelsea n’en veut pas»

« Ça n’a jamais marché. Et le trio avec Bellingham n’a jamais marché. C’est un constat d’échec terrible. On va rajouter Bellingham, parce qu’à la base, le Real Madrid veut promouvoir ces trois personnes-là. C’est un constat d’échec absolument dramatique pour le club. Ce virage qu’a pris le club… Faire une saison blanche complète, je ne sais pas si on se rend compte quand même. Je ne sais pas à quand il faut remonter pour avoir une saison aussi médiocre du Real Madrid ».

Et maintenant ? Alors que le contrat de Vinicius Jr expirera en juin 2027 au Real Madrid, aucune avancée significative n'est à signaler. Et pourtant, un transfert en Europe n'est pas d'actualité à cause de sa cote qui ne serait plus aussi attrayante qu'avant sur le marché. « La question, c’est ce que va faire le Real Madrid avec Vinicius Jr. Parce qu’il ne lui reste qu’un an de contrat. Ses agents ont fait toute l’Europe, personne n’en veut. Mais on ne se pose pas la question de pourquoi personne n’en veut ? J’ai du respect pour le joueur, il a été exceptionnel et il reste très bon même s’il n’est pas à son niveau d’il y a 2-3 ans. Mais il a 25 ans. Ses agents ont fait l’Europe entière, même Chelsea n’en veut pas. Si j’étais le Real Madrid, je me dirais ‘mais attends, si mon joueur est si fort que ça, pourquoi personne n’en veut ?’ . Le salaire qu’il demande, c’est le plus gros du club. Florentino Pérez ne veut pas lui donner. Il ne lui donnera pas plus qu’à Mbappé ».