Mercato : Après Griezmann, le FC Barcelone veut s’offrir un nouvel attaquant de l’Atlético de Madrid !

Alexis Brunet

Cet été, le FC Barcelone serait bien décidé à se renforcer en attaque, notamment en cas de départ de Robert Lewandowski Le géant espagnol aurait d’ailleurs déjà commencé à sonder le marché et il aurait trouvé un potentiel remplaçant au Polonais. Alexandre Sorloth, joueur de l’Atlético de Madrid, pourrait bien être l’heureux élu, même si une autre piste existe.

Alors qu’il va bientôt avoir 38 ans (le 21 août), Robert Lewandowski est à un tournant de sa carrière. Le Polonais arrivé en 2022 au FC Barcelone pourrait aller voir ailleurs et se trouver un ultime challenge. Un possible gros départ qui va donc forcer le Barça à réagir. D’après les informations de Marca, le directeur sportif blaugrana Deco aurait une piste pour potentiellement remplacer le Polonais et elle mène à l’Atlético de Madrid.

🚨🚨 Le communiqué du FC Barcelone qui 𝗣𝗥𝗢𝗣𝗢𝗦𝗘 𝗗𝗘 𝗖𝗢𝗟𝗟𝗔𝗕𝗢𝗥𝗘𝗥 𝗔𝗩𝗘𝗖 𝗟’𝗨𝗘𝗙𝗔 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗧𝗥𝗢𝗨𝗩𝗘𝗥 𝗗𝗘𝗦 𝗦𝗢𝗟𝗨𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦. 👇



🗞️ « Le club considère que, 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗲𝘂𝘅 𝗺𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲𝘀, 𝗽𝗹𝘂𝘀𝗶𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗱𝗲́𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝘀… https://t.co/DV1w0cWlNS pic.twitter.com/U48bUrCKfv — Actu Foot (@ActuFoot_) April 16, 2026

Le FC Barcelone surveille Sorloth Après Antoine Griezmann en 2019, le FC Barcelone pourrait donc récidiver en s’offrant un attaquant de l’Atlético de Madrid. Les dirigeants barcelonais auraient cette fois des vues sur Alexander Sorloth qui totalise déjà 17 buts en 47 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Âgé de 30 ans, le buteur norvégien est estimé à 20M€ par le site spécialisé Transfermarkt et il est encore sous contrat avec les Colchoneros jusqu’en 2028.