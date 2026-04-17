Mercato : Après Griezmann, le FC Barcelone veut s’offrir un nouvel attaquant de l’Atlético de Madrid !

Cet été, le FC Barcelone serait bien décidé à se renforcer en attaque, notamment en cas de départ de Robert Lewandowski Le géant espagnol aurait d’ailleurs déjà commencé à sonder le marché et il aurait trouvé un potentiel remplaçant au Polonais. Alexandre Sorloth, joueur de l’Atlético de Madrid, pourrait bien être l’heureux élu, même si une autre piste existe.
Alors qu’il va bientôt avoir 38 ans (le 21 août), Robert Lewandowski est à un tournant de sa carrière. Le Polonais arrivé en 2022 au FC Barcelone pourrait aller voir ailleurs et se trouver un ultime challenge. Un possible gros départ qui va donc forcer le Barça à réagir. D’après les informations de Marca, le directeur sportif blaugrana Deco aurait une piste pour potentiellement remplacer le Polonais et elle mène à l’Atlético de Madrid.
Le FC Barcelone surveille Sorloth
Après Antoine Griezmann en 2019, le FC Barcelone pourrait donc récidiver en s’offrant un attaquant de l’Atlético de Madrid. Les dirigeants barcelonais auraient cette fois des vues sur Alexander Sorloth qui totalise déjà 17 buts en 47 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Âgé de 30 ans, le buteur norvégien est estimé à 20M€ par le site spécialisé Transfermarkt et il est encore sous contrat avec les Colchoneros jusqu’en 2028.
Alvarez est pisté aussi
Toutefois, Alexander Sorloth n’est pas le seul attaquant de l’Atlético de Madrid qui plait au FC Barcelone. Julián Alvarez serait aussi dans le viseur du Barça, mais là cela sera plus compliqué de le faire venir. L’Argentin est estimé à 90M€ et de plus il plaît à bien des formations. Le PSG serait notamment l’un des prétendants du champion du monde, en cas de départ dans son secteur offensif cet été. Marca précise également que les Blaugrana auraient coché le nom d’Alexandre Bastoni (Inter Milan) pour potentiellement renforcer leur défense. Un échange avec Hector Fort plus la somme de 55M€ pourrait faire craquer la formation italienne. Affaire à suivre…