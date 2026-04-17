Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il ne s’est passé qu’une seule et unique saison entre les deux cartons rouges écopés par Eduardo Camavinga. Le tout, pour des erreurs similaires qui n’ont clairement pas fait les affaires du Real Madrid pendant ses deux dernières campagnes de Ligue des champions. La presse espagnole fait état d’une potentielle rupture à l’approche du mercato d’été.

Un an plus tard, au même stade de la compétition, Eduardo Camavinga a commis une erreur qui a pénalisé ses coéquipiers. La saison passée, le milieu de terrain du Real Madrid avait été exclu par l’arbitre du quart de finale aller de Ligue des champions face à Arsenal (0-3) après qu’il ait dégagé le ballon dans la foulée d’un coup de sifflet de l’officiel. Premier carton rouge et incapacité de disputer le retour également perdu au Santiago Bernabeu face aux Gunners (1-2). Contre le Bayern Munich, dans d’autres circonstances, l’écart de l’international français a coûté bien plus cher au Real Madrid.

🚨 Eduardo Camavinga’s performance vs Bayern was criticized by Real Madrid’s staff and the club’s senior sources.



Despite wanting to stay, his season is raising doubts over his place.



If a strong offer from England arrives, he could be a good option for a sale. @GuillermoRai_ pic.twitter.com/HMDgXj0L8r — Madrid Xtra (@MadridXtra) April 17, 2026

La performance de Camavinga contre le Bayern très critiquée au Real Madrid ? Ayant écopé d’un second carton jaune pour avoir conservé le ballon alors que l’arbitre central avait sifflé une faute en faveur du Bayern Munich, Eduardo Camavinga a encore été expulsé à la 86ème minute de jeu. Et ce, alors que le Real Madrid était à égalité avec le champion d’Allemagne au score cumulé des deux rencontres (4-4). A 10, les Madrilènes ont encaissé deux buts en toute fin de match. Sa brève apparition sur le terrain, hormis 25 minutes n’aurait que confirmé certains doutes existant dans l’esprit des têtes pensantes du Real Madrid d’après The Athletic. Sa cinquième saison à la Casa Blanca pourrait être la dernière au vu des critiques de la part du staff merengue et de dirigeants haut placés pour son match contre le Bayern Munich. En cas de marché en Premier League et d’une belle offre, le Real Madrid ne devrait pas trop hésiter à se séparer de lui cet été selon le média.