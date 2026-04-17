Il ne s’est passé qu’une seule et unique saison entre les deux cartons rouges écopés par Eduardo Camavinga. Le tout, pour des erreurs similaires qui n’ont clairement pas fait les affaires du Real Madrid pendant ses deux dernières campagnes de Ligue des champions. La presse espagnole fait état d’une potentielle rupture à l’approche du mercato d’été.
Un an plus tard, au même stade de la compétition, Eduardo Camavinga a commis une erreur qui a pénalisé ses coéquipiers. La saison passée, le milieu de terrain du Real Madrid avait été exclu par l’arbitre du quart de finale aller de Ligue des champions face à Arsenal (0-3) après qu’il ait dégagé le ballon dans la foulée d’un coup de sifflet de l’officiel. Premier carton rouge et incapacité de disputer le retour également perdu au Santiago Bernabeu face aux Gunners (1-2). Contre le Bayern Munich, dans d’autres circonstances, l’écart de l’international français a coûté bien plus cher au Real Madrid.
La performance de Camavinga contre le Bayern très critiquée au Real Madrid ?
Ayant écopé d’un second carton jaune pour avoir conservé le ballon alors que l’arbitre central avait sifflé une faute en faveur du Bayern Munich, Eduardo Camavinga a encore été expulsé à la 86ème minute de jeu. Et ce, alors que le Real Madrid était à égalité avec le champion d’Allemagne au score cumulé des deux rencontres (4-4). A 10, les Madrilènes ont encaissé deux buts en toute fin de match. Sa brève apparition sur le terrain, hormis 25 minutes n’aurait que confirmé certains doutes existant dans l’esprit des têtes pensantes du Real Madrid d’après The Athletic. Sa cinquième saison à la Casa Blanca pourrait être la dernière au vu des critiques de la part du staff merengue et de dirigeants haut placés pour son match contre le Bayern Munich. En cas de marché en Premier League et d’une belle offre, le Real Madrid ne devrait pas trop hésiter à se séparer de lui cet été selon le média.
Camavinga garde la cote à Liverpool ?
Quel avenir pour Eduardo Camavinga ? Ces derniers temps, le nom de l’international français a notamment été lié au PSG, mais aussi à Liverpool dans le cadre d’un éventuel transfert à la prochaine interne. Pour ce qui est de l’intérêt des Reds, il ne daterait pas d’hier puisque cela fait plusieurs années qu’il est question du cas Camavinga dans la presse anglaise. Le suspense bat son plein.