Eduardo Camavinga : Sa participation à la Coupe du monde en danger ? L’autre mauvaise nouvelle après son exclusion

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mercredi soir, le Real Madrid a été éliminé en quart de finale de Ligue des Champions par le Bayern Munich. Une chute d’ailleurs précipité par l’exclusion d’Eduardo Camavinga en fin de match. Ayant reçu un deuxième carton jaune très bête, l’international français n’est aujourd’hui pas épargné par les critiques. Et comme une mauvais nouvelle n’arrive jamais seule, voilà que Camavinga pourrait craindre le pire concernant sa présence dans la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde avec l'équipe de France.

Déjà loin de faire l’unanimité dernièrement au Real Madrid, Eduardo Camavinga n’a clairement pas arrangé son cas. Alors que la Casa Blanca se dirigeait tout droit vers les prolongations face au Bayern Munich ce mercredi soir, le Français a été exclu en recevant un deuxième carton jaune pour avoir voulu gagner du temps. Dans les minutes qui ont suivi, les Bavarois ont alors réussi à marquer pour éliminer la Casa Blanca. Forcément, c’est retombé sur la tête de Camavinga, qui se retrouve visé par de nombreuses critiques à la suite de son exclusion.

«Il n'a jamais joué au football» : En colère, l'entraineur du Real Madrid tacle l'arbitre après l'expulsion de Camavinga ! https://t.co/CwVl9BPxSG — le10sport (@le10sport) April 16, 2026

« Je suis assez inquiet… » Eduardo Camavinga se retrouve aujourd’hui dans de beaux draps au Real Madrid et voilà que ça pourrait ne pas s’arranger pour l’international français qui pourrait manquer la Coupe du monde avec les Bleus. En effet, sur le plateau de L’Equipe de Greg, Jean Resseguié a fait part de son inquiétude pour Camavinga : « Camavinga ? C'est une rentrée plus que stupide? Il prend deux cartons jaunes. L’arbitre, apparemment, ne se rend pas compte que le premier avait été sorti. Mais le comportement qu’il a ces derniers temps, ça reste quand même assez inquiétant. Même quand il rentre en équipe de France, il ne sert à rien. On a l’impression qu’il n’est pas sur le terrain, qu’il n’est pas concerné. Ce n’est pas le Camavinga qui avait été vendu il y a quelques années. Je ne sais pas s’il va continuer au Real, je ne sais pas s’il ne va pas être obligé de changer de club, mais il faut qu’il se passe quelque chose. Et personnellement, je peux me tromper, mais je suis assez inquiet sur le fait qu’il soit présent dans la liste de Deschamps. Je pense que ça va être assez compliqué pour lui ».