«Camavinga est stupide», un ancien joueur du Real Madrid détruit le Français après son expulsion

Alexis Brunet

Mercredi soir, le Real Madrid s’est une nouvelle fois incliné face au Bayern Munich (4-3), ce qui signifie qu’il est éliminé de la Ligue des champions dès les quarts de finale. Le club espagnol a été plombé par Eduardo Camavinga qui a été exclu à la 86ème minute pour un geste d’anti-jeu. Une attitude qui a valu au Français des critiques de la part de Wesley Sneijder.

C’est un geste qui a sans doute fait basculer la rencontre. Mercredi soir, alors que le Real Madrid mène 3-2 contre le Bayern Munich et possède encore des chances de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions, Eduardo Camavinga commet une faute et décide de garder le ballon et donc de ne pas le rendre immédiatement aux Bavarois. Une attitude qui passe d’habitude, mais cette fois l’arbitre de la rencontre, M. Vincic, a décidé de sévir et d’adresser un carton jaune au Français. Problème, ce dernier avait écopé quelques minutes auparavant d’un premier avertissement et il a donc été exclu.

Eduardo Camavinga 🇫🇷 traverse 𝗟𝗔 𝗣𝗜𝗥𝗘 𝗣𝗘́𝗥𝗜𝗢𝗗𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗔 𝗖𝗔𝗥𝗥𝗜𝗘̀𝗥𝗘 😰



▫️blessures en cascade

▫️sauté par Zaïre-Emery en sélection

▫️sauté par Pitarch au Real

▫️critiqué par la presse madrilène



Son expulsion de ce soir risque de lui attirer les foudres de la… pic.twitter.com/jxthyXWGbX — BeFootball (@_BeFootball) April 15, 2026

« Camavinga est stupide » Une exclusion qui a entraîné la chute du Real Madrid car cela a permis par la suite au Bayern Munich d’inscrire deux buts et donc de se qualifier pour les demi-finales. Forcément, après la rencontre, le Français a été la cible de critiques et Wesley Sneijder s’en est pris au milieu de terrain au micro de Ziggo Sport. « Camavinga est stupide. Vous savez ce que les joueurs du Real Madrid auraient dû faire après le coup de sifflet final ? Ils auraient dû courir au vestiaire et montrer leur colère à Camavinga. »