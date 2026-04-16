«Camavinga est stupide», un ancien joueur du Real Madrid détruit le Français après son expulsion

Mercredi soir, le Real Madrid s’est une nouvelle fois incliné face au Bayern Munich (4-3), ce qui signifie qu’il est éliminé de la Ligue des champions dès les quarts de finale. Le club espagnol a été plombé par Eduardo Camavinga qui a été exclu à la 86ème minute pour un geste d’anti-jeu. Une attitude qui a valu au Français des critiques de la part de Wesley Sneijder.
C’est un geste qui a sans doute fait basculer la rencontre. Mercredi soir, alors que le Real Madrid mène 3-2 contre le Bayern Munich et possède encore des chances de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions, Eduardo Camavinga commet une faute et décide de garder le ballon et donc de ne pas le rendre immédiatement aux Bavarois. Une attitude qui passe d’habitude, mais cette fois l’arbitre de la rencontre, M. Vincic, a décidé de sévir et d’adresser un carton jaune au Français. Problème, ce dernier avait écopé quelques minutes auparavant d’un premier avertissement et il a donc été exclu.
« Camavinga est stupide »
Une exclusion qui a entraîné la chute du Real Madrid car cela a permis par la suite au Bayern Munich d’inscrire deux buts et donc de se qualifier pour les demi-finales. Forcément, après la rencontre, le Français a été la cible de critiques et Wesley Sneijder s’en est pris au milieu de terrain au micro de Ziggo Sport. « Camavinga est stupide. Vous savez ce que les joueurs du Real Madrid auraient dû faire après le coup de sifflet final ? Ils auraient dû courir au vestiaire et montrer leur colère à Camavinga. »
Une saison blanche pour le Real Madrid ?
Avec cette élimination en Ligue des champions, le Real Madrid se dirige tout droit vers une saison blanche. Battus par Albacete en huitième de finale de la Coupe du roi (3-2) et par Barcelone en finale de Supercoupe (3-2), les coéquipiers de Kylian Mbappé n’ont plus que la Liga à jouer. Mais là encore cela s’annonce compliqué pour les Madrilènes qui accusent neuf points de retard sur le Barça alors qu’il ne reste plus que sept matchs à jouer.