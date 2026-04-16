Hugo Ekitike - Équipe de France : Un profil «rare» et «précieux», Deschamps va devoir s’en passer au Mondial

Alexis Brunet

Mardi soir, le PSG affrontait Liverpool en quart de finale retour de Ligue des champions. Une rencontre qui a tourné au cauchemar car Hugo Ekitike s’est malheureusement blessé très sérieusement et il va manquer la Coupe du monde. Un énorme coup dur pour Didier Deschamps car l’ancien Rémois devait être très important pour les Bleus.

Les supporters du PSG ont le sourire. Mardi soir, leur équipe s’est qualifiée pour les demi-finales de Ligue des champions en venant à bout une nouvelle fois de Liverpool sur le score de 2-0. En revanche, les fans de l’équipe de France sont moins heureux car lors de cette rencontre Hugo Ekitike s’est blessé très sérieusement. Dès la 31ème minute, il a dû laisser sa place à Mohamed Salah et il est sorti sur civière les larmes aux yeux.

Non seulement Hugo Ekitike devait aller au Mondial mais il était destiné à y jouer un rôle important. Son profil rare le rendait précieux aux yeux du sélectionneur et de son staff.

Bon rétablissement Hugo 🙏🏿🙏🏿 https://t.co/7xET5NFlXg — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) April 15, 2026

Le gros coup dur pour Didier Deschamps Peu de temps après, le verdict est tombé pour Hugo Ekitike qui s’est finalement fait une rupture du tendon d’Achille. L’attaquant est d’ores et déjà forfait pour la Coupe du monde, comme l’a confirmé Didier Deschamps. « Hugo s’est sérieusement blessé, mardi soir, contre le PSG. La gravité de sa blessure va malheureusement l’empêcher de terminer la saison avec Liverpool et de participer à la Coupe du monde. Cette blessure est un immense coup dur pour lui, bien évidemment, mais aussi pour l’équipe de France. Sa déception est immense. » Un énorme coup dur pour le sélectionneur car l’ancien joueur du PSG était destiné à jouer un rôle important, comme l’a révélé sur X le journaliste de RMC Sport Fabrice Hawkins. « Non seulement Hugo Ekitike devait aller au Mondial mais il était destiné à y jouer un rôle important. Son profil rare le rendait précieux aux yeux du sélectionneur et de son staff. Bon rétablissement Hugo. »