«Je peux te donner le numéro de Deschamps» : La blague de Paul Pogba sur l’équipe de France

En s’engageant avec l’AS Monaco l’été dernier, Paul Pogba espérait retrouver du rythme afin d’entretenir son rêve de retrouver l’équipe de France et disputer la Coupe du monde 2026. Mais son retour sur les terrains ne s’est pas passé comme il l’espérait et quand il a été interrogé à ce sujet, l’international français s’est permis une petite blague.
Absent des terrains depuis quatre mois, Paul Pogba a fait son retour à la compétition le week-end dernier. Déjà dans le groupe de l’AS Monaco lors de la réception de l’OM (2-1), le milieu de terrain âgé de 33 ans a pu disputer une vingtaine de minutes sur la pelouse du Paris FC (4-1). Un très mauvais résultat pour son équipe, mais il était tout de même heureux d’avoir pu rejouer un peu.
« Je me sens très très bien »
« C’est toujours bien de revenir sur les terrains et essayer d’aider mon équipe. Les applaudissements ? Ça m’a fait chaud au cœur. Après, bien sûr, j’étais concentré sur mon match, mais je les ai bien entendus et ça fait vraiment plaisir », a confié Paul Pogba après la rencontre. « Je me sens très très bien. J'étais avec le groupe, maintenant j'essaie de gratter mes minutes et de revenir vraiment en forme, c'est le plus important. Je pense que ça va venir avec le temps. »
« Non, mais je peux te donner le numéro de Deschamps et tu lui parles… »
Reste à savoir s’il pourra enchaîner alors qu’il ne reste plus que cinq matchs de championnat à disputer d’ici à la fin de la saison. Victime de plusieurs pépins physiques depuis qu’il a rejoint l’AS Monaco, Paul Pogba n’a pu participer qu’à quatre matchs au total, pour 51 minutes de temps de jeu. Bien trop peu pour espérer revenir en équipe de France, même s'il en rêvait au moment de rejoindre le club de la Principauté. Ce mercredi, lors d’un entraînement ouvert au public, un jeune supporter lui a d’ailleurs demandé : « Est-ce qu’en 2026 tu rejoues la Coupe du monde ? » L’international français (91 sélections) s’en est amusé et lui a répondu que « non, mais je peux te donner le numéro de Deschamps et tu lui parles… »