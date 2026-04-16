«Je peux te donner le numéro de Deschamps» : La blague de Paul Pogba sur l’équipe de France

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En s’engageant avec l’AS Monaco l’été dernier, Paul Pogba espérait retrouver du rythme afin d’entretenir son rêve de retrouver l’équipe de France et disputer la Coupe du monde 2026. Mais son retour sur les terrains ne s’est pas passé comme il l’espérait et quand il a été interrogé à ce sujet, l’international français s’est permis une petite blague.

Absent des terrains depuis quatre mois, Paul Pogba a fait son retour à la compétition le week-end dernier. Déjà dans le groupe de l’AS Monaco lors de la réception de l’OM (2-1), le milieu de terrain âgé de 33 ans a pu disputer une vingtaine de minutes sur la pelouse du Paris FC (4-1). Un très mauvais résultat pour son équipe, mais il était tout de même heureux d’avoir pu rejouer un peu.

« Je me sens très très bien » « C’est toujours bien de revenir sur les terrains et essayer d’aider mon équipe. Les applaudissements ? Ça m’a fait chaud au cœur. Après, bien sûr, j’étais concentré sur mon match, mais je les ai bien entendus et ça fait vraiment plaisir », a confié Paul Pogba après la rencontre. « Je me sens très très bien. J'étais avec le groupe, maintenant j'essaie de gratter mes minutes et de revenir vraiment en forme, c'est le plus important. Je pense que ça va venir avec le temps. »

Louis, qui n’a eu de cesse de crier le nom de Pogba pendant la séance, lui demande : « Est-ce que tu vas jouer la Coupe du monde ? » Réponse de Pogba dans un échange sympa : « Il faut demander à Didier Deschamps ». ⁦@Nice_Matin⁩ #ASM pic.twitter.com/bE8SjIk8e9 — Christopher Roux (@RouxChristopher) April 15, 2026