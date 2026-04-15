Zidane - Deschamps : La folle théorie sur le prochain sélectionneur de l’équipe de France

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Didier Deschamps l’a déjà annoncé : il quittera ses fonctions de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du monde 2026. En ce qui concerne son successeur, rien n’est encore officiel, mais tous les regards se tournent aujourd’hui vers Zinedine Zidane. Zizou est attend pour prendre la relève, mais voilà qu’on pourrait assister à un incroyable retournement de situation.

En 2012, Didier Deschamps prenait les commandes de l’équipe de France. 14 ans plus tard, le sélectionneur des Bleus va faire ses valises. Après la prochaine Coupe du monde, DD va s’en aller. Alors qu’on se demande ce qu’il fera ensuite, l’identité de son successeur n’a également toujours pas été communiquée. Alors que Philippe Diallo veut attendre après le Mondial pour annoncer l’heureux élu, on pourrait déjà le connaitre. En effet, cela fait maintenant un moment que Zinedine Zidane est annoncé comme le successeur de Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France.

Zinedine Zidane : Une star du foot prévient les joueurs de l’équipe de France ! https://t.co/Zlii0bN0VF — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

« S’il est champion du monde, carotte à Zidane » Alors que tout le monde s’attend donc à voir Zinedine Zidane à la tête de l'équipe de France après la Coupe du monde, Vincent Moscato a annoncé un possible rebondissement qui verrait Didier Deschamps rester à son poste. « Je vais te dire, s’il est champion du monde, carotte à Zidane. Attention », a-t-il balancé au micro de RMC. Le présentateur du Super Moscato Show a alors rebondi à cette folle théorie : « Il y a une théorie là de Vincent Moscato, c’est pour ça qu’on l’aime, que si la France est championne du monde, Deschamps continuera au poste de sélectionneur ». Et voilà que Vincent Moscato a ensuite confirmé : « Bien sûr, rien que pour mettre une carotte à Zizou ».