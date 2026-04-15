Zidane - Deschamps : La folle théorie sur le prochain sélectionneur de l’équipe de France

Didier Deschamps l’a déjà annoncé : il quittera ses fonctions de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du monde 2026. En ce qui concerne son successeur, rien n’est encore officiel, mais tous les regards se tournent aujourd’hui vers Zinedine Zidane. Zizou est attend pour prendre la relève, mais voilà qu’on pourrait assister à un incroyable retournement de situation.
En 2012, Didier Deschamps prenait les commandes de l’équipe de France. 14 ans plus tard, le sélectionneur des Bleus va faire ses valises. Après la prochaine Coupe du monde, DD va s’en aller. Alors qu’on se demande ce qu’il fera ensuite, l’identité de son successeur n’a également toujours pas été communiquée. Alors que Philippe Diallo veut attendre après le Mondial pour annoncer l’heureux élu, on pourrait déjà le connaitre. En effet, cela fait maintenant un moment que Zinedine Zidane est annoncé comme le successeur de Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France.
« S’il est champion du monde, carotte à Zidane »
Alors que tout le monde s’attend donc à voir Zinedine Zidane à la tête de l'équipe de France après la Coupe du monde, Vincent Moscato a annoncé un possible rebondissement qui verrait Didier Deschamps rester à son poste. « Je vais te dire, s’il est champion du monde, carotte à Zidane. Attention », a-t-il balancé au micro de RMC. Le présentateur du Super Moscato Show a alors rebondi à cette folle théorie : « Il y a une théorie là de Vincent Moscato, c’est pour ça qu’on l’aime, que si la France est championne du monde, Deschamps continuera au poste de sélectionneur ». Et voilà que Vincent Moscato a ensuite confirmé : « Bien sûr, rien que pour mettre une carotte à Zizou ».
Quel avenir pour Deschamps ?
Didier Deschamps serait-il alors prêt à rester sur le banc de l’équipe de France, empêchant ainsi l’arrivée de Zinedine Zidane ? L’avenir de l’actuel sélectionneur des Bleus fait aujourd’hui énormément parler. Quel sera son prochain défi ? Dernièrement, Bertrand Latour confiait : « Il peut aller dans un championnat moins exposé ou le club est en capacité de pouvoir l’attendre. Là, vous êtes le Real Madrid, c’est le club le plus titré au monde, vous ne pouvez pas vous permettre de faire une reprise où pendant 15 jours les joueurs n’ont pas l’entraîneur. Qu’est-ce que j’appelle un championnat moins exposé ? En gros il va prendre de l’argent en Arabie saoudite ou au Qatar ? C’est une possibilité oui ».