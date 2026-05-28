Jannick Sinner éliminé à la surprise générale de Roland-Roland : Le numéro 1 mondial révèle le problème qui lui a été fatal

Sensation ce jeudi à Roland-Garros. Grand favori du Grand Chelem parisien à la suite du forfait de Carlos Alcaraz, Jannick Sinner a été éliminé au deuxième tour par Juan Manuel Cerundolo. Vainqueur des deux premiers sets, l’Italien menait également 5-1 dans le troisième set avant ensuite de totalement s’écrouler et perdre en 5 sets. Que s’est-il alors passé ? Sinner s’est exprimé sur le problème dont il a été victime.
En l’absence de Carlos Alcaraz, forfait, on s’attendait à voir Jannick Sinner remporter Roland-Garros cette année. Cela ne sera finalement pas le cas. En effet, ce jeudi, la terre battue parisienne a tremblé avec l’élimination de l’Italien au deuxième tour par Juan Manuel Cerundolo (3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1). Sinner avait pourtant donc remporté les deux premiers sets et il menait 5-1 dans le 3ème, mais voilà qu’il s’est ensuite totalement écroulé, n’arrivant alors plus à rien sur le court. Forcément, après son élimination de Roland-Garros, Jannick Sinner n’a pas échappé aux questions sur les raisons de ce coup de moins bien incroyable.
« Je ne me sentais pas très bien sur le court »
Dans des propos rapportés par L’Equipe, Jannick Sinner a donc expliqué ce qui s’est passé pour qu’il se retrouve éliminé de Roland-Garros. L’Italien a alors fait savoir dans un premier temps : « Je ne me sentais pas très bien sur le court, ce sont des choses qui arrivent. Pendant le 3e set, j'étais bien parti mais j'ai eu des difficultés. Félicitations à lui parce qu'il le mérite, son match a été solide, c'est comme ça, c'est le sport ».
« Je n'avais plus d'énergie, rien ne sortait »
Relancé sur ses sensations sur le court, Jannick Sinner a répondu : « Je me sentais mal, la tête tournait, je n'avais plus d'énergie, rien ne sortait. J'ai essayé de servir pour le match mais je n'avais pas beaucoup d'énergie, j'ai laissé passer le 4e set, le premier jeu du 5e a été très bon, je n'ai pas réussi à tenir, et tout a commencé à baisser. Quand je me suis réveillé, je ne me sentais pas très bien. Je n'ai pas très bien dormi. En Grand Chelem, il y a toujours des jours où tu ne te sens pas bien et c'est ce qui s'est passé pour moi. Je me suis pris le mur et voilà. Il faisait chaud mais pas tant que ça, les conditions étaient bonnes pour pouvoir jouer, c'était moi et aujourd'hui, c'est comme ça que ça s'est passé ».