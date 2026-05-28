Jannick Sinner éliminé à la surprise générale de Roland-Roland : Le numéro 1 mondial révèle le problème qui lui a été fatal

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Sensation ce jeudi à Roland-Garros. Grand favori du Grand Chelem parisien à la suite du forfait de Carlos Alcaraz, Jannick Sinner a été éliminé au deuxième tour par Juan Manuel Cerundolo. Vainqueur des deux premiers sets, l’Italien menait également 5-1 dans le troisième set avant ensuite de totalement s’écrouler et perdre en 5 sets. Que s’est-il alors passé ? Sinner s’est exprimé sur le problème dont il a été victime.

En l’absence de Carlos Alcaraz, forfait, on s’attendait à voir Jannick Sinner remporter Roland-Garros cette année. Cela ne sera finalement pas le cas. En effet, ce jeudi, la terre battue parisienne a tremblé avec l’élimination de l’Italien au deuxième tour par Juan Manuel Cerundolo (3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1). Sinner avait pourtant donc remporté les deux premiers sets et il menait 5-1 dans le 3ème, mais voilà qu’il s’est ensuite totalement écroulé, n’arrivant alors plus à rien sur le court. Forcément, après son élimination de Roland-Garros, Jannick Sinner n’a pas échappé aux questions sur les raisons de ce coup de moins bien incroyable.

« Je ne me sentais pas très bien sur le court » Dans des propos rapportés par L’Equipe, Jannick Sinner a donc expliqué ce qui s’est passé pour qu’il se retrouve éliminé de Roland-Garros. L’Italien a alors fait savoir dans un premier temps : « Je ne me sentais pas très bien sur le court, ce sont des choses qui arrivent. Pendant le 3e set, j'étais bien parti mais j'ai eu des difficultés. Félicitations à lui parce qu'il le mérite, son match a été solide, c'est comme ça, c'est le sport ».