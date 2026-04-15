Hugo Ekitike : Enfin une annonce qui va le rassurer !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le pire est confirmé pour Hugo Ekitike, victime d'une rupture du tendon d'Achille lors du quart de finale retour de Ligue des champions entre Liverpool et le Paris Saint-Germain (0-2). L’attaquant des Bleus est d’ores et déjà forfait pour la Coupe du monde en Amérique du Nord. Interrogé par RMC, un docteur a fait une annonce qui devrait rassurer le principal intéressé pour la suite de sa carrière...

C’est un scénario que redoutent tous les joueurs susceptibles de participer à une grande compétition internationale. Aligné par Arne Slot ce mardi soir pour le quart de finale retour de Ligue des champions entre Liverpool et le PSG (0-2), Hugo Ekitike a quitté les siens dès la demi-heure de jeu, laissant craindre le pire. Et il n’aura pas fallu attendre pour être fixé : l’international tricolore souffre d'une rupture du tendon d'Achille et ne devrait pas rejouer avant la fin de l’année. Son forfait pour la Coupe du monde est d’ores et déjà acté.

🚨⛔️ BREAKING: Hugo Ekitike will be OUT of the 2026 World Cup, confirmed. 💔🇫🇷



Season over for Liverpool striker; sources close to the player expect Hugo to be back in 8-9 months time with Achilles tendon injury, as L’Equipé reported. pic.twitter.com/UPqlDR72hg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 15, 2026

« Chez un sportif de haut niveau, il n’y a quasiment pas de risque de récidive » Interrogé par RMC au lendemain du match, le docteur Ronny Lopes, chirurgien orthopédiste à Lyon, confirme de longs mois d’absence à venir pour l’attaquant de Liverpool et qu’il « n’y aura pas de miracle en vue de la Coupe du Monde ». Mais le spécialiste du pied et de la cheville affiche un discours rassurant pour la suite de la carrière d’Ekitike, écartant un risque de récidive. « Ça a été la crainte pendant longtemps. Mais aujourd’hui, chez un sportif de haut niveau, il n’y a quasiment pas de risque de récidive. On a eu le cas de Presnel Kimpembe qui a récidivé mais c’était un cas totalement différent. Kimpembe se blesse contre l’OM en pleine course. La blessure en pleine course est caractéristique de quelqu’un qui avait un tendon "malade", qui avait été multi traité auparavant. Ce n’est pas la même chose qu’Ekitiké. Il n’y aura pas de récidive », confie le docteur.