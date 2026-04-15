Hugo Ekitike forfait pour la Coupe du monde : Son remplaçant en équipe de France est déjà identifié ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sorti sur blessure face au Paris Saint-Germain, Hugo Ekitike doit dire adieu à la Coupe du monde. L’international français de Liverpool souffre d’une rupture du tendon d’Achille qui va le tenir éloigné des terrains jusqu’à la fin de l’année. Didier Deschamps va devoir revoir ses plans pour sa dernière liste en tant que sélectionneur...

C’est un énorme coup dur pour Hugo Ekitike, sorti dès la 30e minute de jeu face au PSG (0-2) mardi soir. En très bonne position pour figurer sur la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde, l’attaquant souffre d’une rupture du tendon d’Achille et voit donc son rêve américain s’envoler. Cette grave blessure devrait le priver des terrains pendant neuf mois. Le sélectionneur va donc devoir opter pour un autre élément offensif afin de pallier cette absence.

Le favori pour remplacer Ekitike se nomme… Et comme l’explique Le Parisien, cette grave blessure devrait profiter à Randal Kolo Muani, grand favori pour remplacer Hugo Ekitike à la Coupe du monde. Malgré sa saison difficile à Tottenham, le joueur qui appartient toujours au PSG conserve la confiance de Didier Deschamps, qui avait décidé de le convoquer dans sa liste élargie pour la tournée américaine du mois de mars. « Il a eu une longue blessure. L'efficacité est ce qu'elle est. Randal est avec nous depuis un moment, il connaît bien le groupe France, s’était justifié Didier Deschamps le mois dernier. Il n'est pas dans la meilleure période de sa carrière. Comme tout joueur, il peut y avoir des périodes de moins bien. On sait ce qu'il est capable de faire. Il peut occuper plusieurs postes. Avoir un vécu positif avec nous, ça va dans son sens. »

🚨 Le forfait d'Ekitike profiterait donc à Kolo Muani, 𝗤𝗨𝗜 𝗔𝗣𝗣𝗔𝗥𝗔𝗜𝗧 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗘 𝗟𝗘 𝗚𝗥𝗔𝗡𝗗 𝗙𝗔𝗩𝗢𝗥𝗜 ‼️🇫🇷



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