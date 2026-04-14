Didier Deschamps au PSG : La réponse est déjà connue ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l'issue de la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps quittera ses fonctions de sélectionneur de l'équipe de France. Quid alors de son avenir ensuite ? Cela fait actuellement l'objet de nombreuses rumeurs. A ce propos, Deschamps avait expliqué se laisser toutes les portes ouvertes. Et si on le voyait notamment... au PSG ?

Où va-t-on voir Didier Deschamps rebondir après l'équipe de France et la Coupe du monde ? D'ici quelques mois, le sélectionneur va laisser sa place sur le banc des Bleus et se pose alors la question de son avenir. Cela fait maintenant plusieurs semaines que les rumeurs se multiplient à ce propos. Deschamps fera-t-il notamment son retour sur le banc d'un club après avoir dirigé Monaco, la Juventus et l'OM ?

Didier Deschamps : Son prochain club dévoilé après l'équipe de France ? (et ce n'est pas le Real Madrid) https://t.co/9Kw5xvf6DR — le10sport (@le10sport) April 13, 2026

« Deschamps veut quand même les pleins pouvoirs » Compte tenu de ses accomplissements avec l'équipe de France, Didier Deschamps aurait des points de chute de prestige. A commencer par le Real Madrid. En effet, la Casa Blanca penserait à faire de lui le successeur d'Alvaro Arbeloa pour la saison prochaine. Mais voilà que ça serait une mauvaise idée selon Gilles Verdez, qui a lâché au micro de RTL : « Deschamps est trop bon pour le Real. Il ne va pas se gâcher là-bas. Il est sur la liste de tous les clubs, ok, sans doute du Real Madrid qui est en crise. Mais Deschamps au Real, c’est un gâchis. Le problème de Deschamps au Real, c’est que Deschamps veut quand même les pleins pouvoirs. Là, vous avez Pérez qui fait les transferts. Il pourra décider de rien. Il ne faut pas qu’il aille là-bas ».