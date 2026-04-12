Didier Deschamps : Bertrand Latour balance deux pistes pour son avenir… avec un gros chèque à la clé

Après la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps quittera ses fonctions de sélectionneur de l’équipe de France. N’ayant pas envie d’arrêter après ça, le technicien voit donc son avenir faire l’objet de nombreuses rumeurs actuellement. Où rebondira alors Deschamps ? Bertrand Latour a évoqué le sujet et ça pourrait rapporter gros à DD.
Où verra-t-on Didier Deschamps après l’équipe de France ? Voilà la question que tout le monde se pose alors que le sélectionneur des Bleus quittera ses fonctions à l’issue de la Coupe du monde 2026. Ancien entraîneur de Monaco, de la Juventus et de l’OM, DD pourrait notamment reprendre les commandes d'un club et c’est ainsi que dernièrement, il a été question d’un intérêt du Real Madrid. Mais voilà que voir Deschamps sur le banc de la Casa Blanca pourrait finalement être plus compliqué que prévu…
Deschamps au Real Madrid, est-ce possible ?
Sur le papier, Didier Deschamps pourrait être un très bon remplaçant à Alvaro Arbeloa au Real Madrid. Mais voilà qu’il y a un problème. Du fait de ses fonctions de sélectionneur de l’équipe de France, il devrait être bloqué une grosse partie du mois de juillet avec la Coupe du monde. Deschamps n’arriverait alors que très tard chez les Merengue, la préparation ayant sûrement déjà débuté. De quoi jeter un froid sur une arrivée au Real Madrid ?
L’Arabie Saoudite ou le Qatar d’abord ?
Compte tenu de cette situation, Didier Deschamps pourrait alors rejoindre un autre club dans un premier temps. C’est alors que sur RTL, Bertrand Latour l’a évoqué en Arabie saoudite ou au Qatar avec à la clé une belle somme d’argent : « Il peut aller dans un championnat moins exposé ou le club est en capacité de pouvoir l’attendre. Là, vous êtes le Real Madrid, c’est le club le plus titré au monde, vous ne pouvez pas vous permettre de faire une reprise où pendant 15 jours les joueurs n’ont pas l’entraîneur. Qu’est-ce que j’appelle un championnat moins exposé ? En gros il va prendre de l’argent en Arabie saoudite ou au Qatar ? C’est une possibilité oui ».