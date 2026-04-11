Un «gros chèque» pour Didier Deschamps ? Cette destination inattendue évoquée par un consultant RMC !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cet été, Didier Deschamps disputera sa dernière compétition sur le banc de l'Equipe de France. Présent depuis 2012, il n'a pas fermé la porte à un avenir sur le banc d'une autre équipe après son départ. Alors que le Real Madrid se positionne déjà sur le dossier, certains s'amusent à imaginer la décision qu'il fera pour prendre en main une nouvelle équipe. Une nouvelle destination est évoquée.

Après son départ de l'Equipe de France, Didier Deschamps pourrait recevoir beaucoup de sollicitations. Le Français a prouvé sa valeur en menant les Bleus vers la victoire à de nombreuses reprises. Le Real Madrid aurait déjà placé Deschamps sur sa liste mais ce dernier pourrait prendre une destination totalement différente si l'on en croit Kevin Diaz.

Mbappé décisif pour l’avenir de Deschamps, l’Espagne se marre déjà ! https://t.co/8yC7ZTRShy — le10sport (@le10sport) April 11, 2026

Didier Deschamps dans le viseur après les Bleus S'il ne s'est pas encore exprimé en détails sur son avenir, Didier Deschamps a fait comprendre que sa carrière ne se terminera pas après l'Equipe de France. A 57 ans, il pourrait bien continuer d'entraîner encore de grandes équipes. Reste à savoir désormais quel choix il fera, lui qui pourrait recevoir de belles offres partout. En effet, d'après les informations de RMC, il est déjà cité dans les petits papiers du Real Madrid où son expérience pourrait beaucoup servir au club.